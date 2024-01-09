Підігравання диктатору

Річ у тім, що білоруські журналісти, які були змушені залишити країну через переслідування – поскаржилися в комісію, що контент, який критикує режим Лукашенка – не доходить до цільової аудиторії.

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І, ймовірно, відбувається це через пошукові алгоритми, які використовуються Google, Meta та іншими компаніями. Вони неправомірно дотримуються встановлених Лукашенком правил цензури у ЗМІ.

Зауважте! Meta наразі утримується від коментарів щодо цієї ситуації.

Боротьба з пропагандою

Зокрема, повідомляється, що Вера Юрова багато разів зверталася до компанії Google із проханням розширити охоплення опозиційних ЗМІ. Відтак:

у травні вона взяла участь у обговоренні подібних питань із генеральним директором Google – Сундаром Пічаї. Особливу увагу вона приділила ситуації в Росії та проблемам, пов'язаним із нездатністю незалежних ЗМІ цієї країни монетизувати контент, розміщений у російському сегменті YouTube;

Особливу увагу вона приділила ситуації в Росії та проблемам, пов'язаним із нездатністю незалежних ЗМІ цієї країни монетизувати контент, розміщений у російському сегменті YouTube; у грудні 2023 року висловила свої побоювання з приводу Білорусі президенту Google з глобальних питань Кенту Вокеру.

Своєю чергою, на ці запити у Google відповіли, що докладають усіх зусиль, аби створювати продукти та забезпечувати дотримання політики таким чином, щоб не брати до уваги політичні погляди.

Цікаво! Єврокомісія також розпочала офіційне розслідування діяльності соцмережі X (Twitter), що належить Ілону Маску. Компанію звинуватили у порушенні законодавства Європейського союзу щодо дезінформації, нелегального контенту та прозорості.