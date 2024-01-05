Дерипаска обійшов санкції для купівлі літака

Російський олігарх Олег Дерипаска в обхід санкцій купив бізнес-джет. Новий літак обійшовся йому у 36 мільйонів доларів.

Цікаво Єврокомісія закликала Польщу зняти ембарго на українську продукцію: що відповіли ЄС у Варшаві

Літак Falcon 7X 2016 року купила компанія "Арсенал", яка пов'язана з Дерипаскою. Джет був ввезений на територію Росії у лютому 2023 року. Перед цим він належав казахстанському перевізнику Irtysh-Air.

У Росії літак отримав бортовий номер RA-09618. У вересні його помітили у Владивостоці, де Дерипаска брав участь у Східному економічному форумі. Потім олігарх полетів у Пекін на Російсько-китайський комітет дружби.

Дерипаска перебуває під санкціями США ще з 2018 року. Після повномасштабного вторгення росіян санкції на друга Путіна наклали Велика Британія та Євросоюз.

Також відомо, що у вересні 2022 року прокуратура Сполучених Штатів висунула для Дерипаски обвинувачення в обході санкцій.