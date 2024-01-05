Дерипаска обошел санкции для покупки самолета

Российский олигарх Олег Дерипаска в обход санкций купил бизнес-джет. Новый самолет обошелся ему в 36 миллионов долларов.

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Самолет Falcon 7X в 2016 году купила компания "Арсенал", которая связана с Дерипаской. Джет был ввезен на территорию России в феврале 2023 года. До этого он принадлежал казахстанскому перевозчику Irtysh-Air.

В России самолет получил бортовой номер RA-09618. В сентябре его заметили во Владивостоке, где Дерипаска принимал участие в Восточном экономическом форуме. Затем олигарх улетел в Пекин на Российско-китайский комитет дружбы.

Дерипаска находится под санкциями США еще с 2018 года. После полномасштабного вторжения россиян санкции на друга Путина наложили Великобритания и Евросоюз.

Также известно, что в сентябре 2022 года прокуратура Соединенных Штатов предъявила Дерипаске обвинения в обходе санкций.