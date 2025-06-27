"Нова пошта" скорочує майже 3 000 працівників і бере кредит від ЄБРР у 50 мільйонів євро
- "Нова пошта" скоротить близько 2900 працівників, що є частиною масштабної реструктуризації, яка триватиме до 2025 року, та відповідатиме умовам кредитної угоди з ЄБРР.
- ЄБРР надасть "Новій пошті" кредит до 50 мільйонів євро для модернізації інфраструктури та інших інвестпрограм, зокрема, у вигляді мультивалютного кредиту з двома траншами.
"Нова пошта" повідомила Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) про заплановане скорочення близько 2900 співробітників. Це становить менш як 10% загального штату.
Нова пошта проводить скорочення
При цьому, у ЄБРР повідомили, що процедура скорочення відповідає умовам кредитної угоди, оскільки компанія надала детальний план дій, дотримується процедур взаємодії з профспілками, ефективно працює зі скаргами працівників і не має судових позовів, пов'язаних зі звільненнями, передає 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
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Зауважте. Скорочення пов'язане з масштабною реструктуризацією, яка триватиме впродовж усього 2025 року.
ЄБРР профінансує модернізацію компанії
ЄБРР готується надати "Новій пошті" кредит до 50 мільйонів євро для часткового фінансування інвестпрограми на 2025 – 2026 роки. Пріоритетами стануть модернізація інфраструктури, оновлення IT-систем, розвиток енергоефективності, розширення мережі та підтримка персоналу.
Кредит буде мультивалютним – у гривнях та євро і включатиме два транші:
- 35 мільйонів євро – з моменту підписання,
- 15 мільйонів євро – за рішенням банку.
Загальна вартість проєкту – 69,1 мільйонів євро.
Довідково. "Нова пошта" обслуговує понад 11 мільйонів клієнтів щомісяця, має понад 12 тисяч відділень, 27 тисяч поштоматів і близько 34 тисяч працівників. Це вже 5-ий проєкт компанії в межах співпраці з ЄБРР. За підсумками першого кварталу 2025 року консолідований дохід компанії зріс на 20,7%, до 14,3 мільярдів гривень, однак прибуток скоротився на 21,4% – до 567,7 мільйонів гривень.