В українському McDonald's з'явиться нове меню – спеціально до ЧС-2026

До чемпіонату світу з футболу McDonald's та FIFA випустили колаборацію. Нове меню з колекційними склянками українці подекуди зможуть придбати вже у вівторок, 9 червня.

Нове меню в McDonald's до ЧС-2026

А для маленьких вболівальників незабаром з'являться ще й особливі іграшки. Акцію анонсували на фейсбук-сторінці компанії.

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Повний набір посуду складається з шести стаканів із зображеннями відомих футболістів: англійця Девіда Бекхема, бразильця Роналдіньо, француза Тьєррі Анрі, південнокорейця Хин Мін Сона, та юного іспанця Ламіна Ямаля, а також власного маскота бренду – фіолетового Гримаса.



Колекційні склянки до ЧС-2026 / Фото McDonald's

Цікаво! Наразі при спробі замовити спеціальне меню в окремих закладах онлайн вартість сувеніра складає 79 – 99 гривень.

А от подекуди запуск колаборації перенесли на день початку Мундіалю – четвер, 11 червня. Зокрема, йдеться про дитяче меню.

Натхненні спортивним святом м'які іграшки входитимуть до складу "Хеппі Міл". Всього існує 23 персонажі, одягнені в різні футболки.

Нагадаємо, у McDonald's в Україні все ще можна купити особливі пропозиції в межах "Пограбування світового меню" – бургери, роли, снеки, соуси, десерти та напої з Канади, Кіпру, Японії, Сінгапуру, Хорватії, Китаю, Індонезії та Маврикію. Кампанія триватиме до 24 червня або моменту розпродажу страв.