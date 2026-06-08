Новое меню в McDonald's к ЧМ-2026
А для маленьких болельщиков вскоре появятся еще и особые игрушки. Акцию анонсировали на фейсбук-странице компании.
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Полный набор посуды состоит из шести стаканов с изображениями известных футболистов: англичанина Дэвида Бекхэма, бразильца Роналдиньо, француза Тьерри Анри, южнокорейца Хин Мин Сона, и юного испанца Ламина Ямаля, а также собственного маскота бренда – фиолетового Гримаса.
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Коллекционные стаканы к ЧМ-2026 / Фото McDonald's
Интересно! Сейчас при попытке заказать специальное меню в отдельных заведениях онлайн стоимость сувенира составляет 79 – 99 гривен.
А вот кое-где запуск коллаборации перенесли на день начала Мундиаля – четверг, 11 июня. В частности, речь идет о детском меню.
Вдохновленные спортивным праздником мягкие игрушки будут входить в состав "Хэппи Мил". Всего существует 23 персонажа, одетые в различные футболки.
Напомним, в McDonald's в Украине все еще можно купить особые предложения в рамках "Ограбление мирового меню" – бургеры, роллы, снеки, соусы, десерты и напитки из Канады, Кипра, Японии, Сингапура, Хорватии, Китая, Индонезии и Маврикия. Кампания продлится до 24 июня или момента распродажи блюд.