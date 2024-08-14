Нові автівки: де найчастіше купляють легковики в Україні
14 серпня 2024, 11:07Читать новость на русском
Джерело:Укравтопром
До найбільших регіональних ринків нових легкових авто у липні увійшли столиця України – Київ. А також це Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.
Які найбільші продажі легковиків
Найбільші регіональні ринки забезпечили 62% липневих продажів нових легковиків.
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- За місяць у столиці придбали 2 284 авто – це на 30% більше, ніж торік,
- На Дніпропетровщині – 496 авто (+22%),
- На Київщині було зареєстровано 479 одиниці – +22%,
- В Одеській області – 347 одиниць (+12%),
- На Львівщині – 325 одиниці (+19%).
Які марки машин стали бестселерами
Водночас серед марок, які купляли найчастіше українці є Renault Duster, Honda M-NV та Toyota RAV-4.
- У липня на ринку нових авто Києва та Дніпропетровської області був бестселером Renault Duster.
- На Київщині та Львівщині найпопулярнішим автомобілем став електрокар Honda M-NV.
- А от в реєстраціях Одеської області лідерська позиція належала кросоверу Toyota RAV-4.