З вересня – нові податки: які ФОПи можуть відчути зміни найпершими

У вересні українці можуть зіткнутися зі збільшенням податків, зокрема зі зміною ставок військового збору для підприємців. Як зазначається, це буде зроблено для додаткового фінансування потреб оборони.

Кого у першу чергу торкнуть зміни

Як розповів нардеп Ярослав Железняк, вже на початку вересня Верховна Рада може розглянути оновлений законопроєкт про підвищення податків.

До теми Рада допрацювала податковий законопроєкт: як податки можуть змінитися у вересні

Відомо, що в законопроєкті ставка військового збору для фізичних осіб зросте з 1,5% до 5%.

Крім того, зміни відчують зокрема й ФОПи 1,2 та 3 груп:

⁠для ФОП 1 та 2 групи військовий збір може становити у розмірі 10% від мінімальної зарплати,

військовий збір може становити у розмірі 10% від мінімальної зарплати, ⁠ для підприємців, які використовують 3 групу єдиного податку, можуть встановити військовий збір у розмірі 1%,

єдиного податку, можуть встановити військовий збір у розмірі 1%, також, можливе запровадження щомісячних авансових внесків для АЗС.

Що змінилося в законопроєкті

Серед нових змін в тексті законопроєкту, що обговорюється в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, додалися:

⁠ставки податку на прибуток для банків у розмірі 50% на 2024 рік,

ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%,

щомісячна звітність по ПДФО.

Важливо! Голова профільного комітету Данило Гетманцев повідомив, що положення законопроєкту ще обговорюється, а дані щодо оновленої публікації закону – передчасні. Відтак, за його словами, оновлений законопроєкт не передбачає підвищення ПДВ.