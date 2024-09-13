Митних пільг більше не буде: Рада працює над введенням податків на міжнародні посилки

13 вересня 2024, 12:21
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Автор: Катерина Добровольська

Джерело:

ЕП

У Верховній Раді розробляється законопроєкт, що передбачає введення податків на міжнародні посилки. Дата ухвалення документа наразі невідома.

Скасування митних пільг

Про підготовку відповідного законопроєкту повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Хоча раніше він зазначав, основна логіка цього рішення полягає не стільки у фіскальних питаннях, скільки у захисті вітчизняного товаровиробника та ритейлу.

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Данило Гетманцев

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

Ми не відмовилися від цієї ініціативи. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом, який зараз розробляється.

Згідно зі статистикою, у 2023 році в Україну без сплати податків надійшло 51,5 мільйона міжнародних поштових відправлень. Таким чином, в середньому кожен українець отримав по дві посилки протягом року.

Який зараз митний ліміт на посилки

Зараз в Україні встановлено митний ліміт у 150 євро. Це означає, що посилки, вартість яких не перевищує цієї суми, не підлягають оподаткуванню та розмитненню. Якщо вартість посилки менша за 150 євро, вона без затримок на митниці направляється безпосередньо адресату.