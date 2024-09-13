Митних пільг більше не буде: Рада працює над введенням податків на міжнародні посилки

У Верховній Раді розробляється законопроєкт, що передбачає введення податків на міжнародні посилки. Дата ухвалення документа наразі невідома.

Скасування митних пільг

Про підготовку відповідного законопроєкту повідомив голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Хоча раніше він зазначав, основна логіка цього рішення полягає не стільки у фіскальних питаннях, скільки у захисті вітчизняного товаровиробника та ритейлу.

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Данило Гетманцев Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ми не відмовилися від цієї ініціативи. Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом, який зараз розробляється.

Згідно зі статистикою, у 2023 році в Україну без сплати податків надійшло 51,5 мільйона міжнародних поштових відправлень. Таким чином, в середньому кожен українець отримав по дві посилки протягом року.