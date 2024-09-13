Отмена таможенных льгот

О подготовке соответствующего законопроекта сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Хотя ранее он отмечал, основная логика этого решения заключается не столько в фискальных вопросах, сколько в защите отечественного товаропроизводителя и ритейла.

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Даниил Гетманцев

Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

Мы не отказались от этой инициативы. Планируем отменить льготу для посылок отдельным законопроектом, который сейчас разрабатывается.

Согласно статистике, в 2023 году в Украину без уплаты налогов поступило 51,5 миллиона международных почтовых отправлений. Таким образом, в среднем каждый украинец получил по две посылки в течение года.

Какой сейчас таможенный лимит на посылки

Сейчас в Украине установлен таможенный лимит в 150 евро. Это означает, что посылки, стоимость которых не превышает этой суммы, не подлежат налогообложению и растаможке. Если стоимость посылки меньше 150 евро, она без задержек на таможне направляется непосредственно адресату.