Почему отказались от налога на посылки

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что пока норма о налоге на посылки – снята. Впрочем, Гетманцев убежден в том, "что мы должны это сделать", но не резко: не за "один день", а предоставить переходный период участникам рынка.

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Эта инициатива имеет такую же логику, как и налог на роскошь: она касается ограниченного круга лиц и имеет небольшое фискальное влияние. Однако, потенциальные годовые поступления от этого налога оцениваются в 8 миллиардов гривен.

Даниил Гетманцев Председатель финансового комитета Верховной Рады Поэтому от него отказались именно в этом законопроекте, выбрав другую концепцию.

Депутат отметил, что основная логика этого решения заключается не столько в фискальных вопросах, сколько в защите отечественного товаропроизводителя и ритейла. В то же время Гетманцев опроверг слухи о том, что эту норму лоббировали крупные ритейлеры.

Согласно заявлениям, которые мы получили от крупных компаний, таких как Intertop, Modna Kasta, Rozetka, они уйдут с рынка максимум в конце 2025 года из-за конкуренции, которую им создают крупные международные компании, использующие упомянутую льготу по налогообложению международных посылок, продавая свой товар через логистические склады, организованные на территории Польши,

– пояснил Гетманцев.

Напомним! Согласно действующему законодательству, посылки из-за границы стоимостью до 150 евро не подлежат налогообложению. Кабинет Министров предлагал снизить этот порог до 45 евро. Однако в доработанном проекте повышения налогов эта норма не предусмотрена.