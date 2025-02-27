ФОПів чекають жорсткі штрафи у березні 2025 року

З 1 березня 2025 року на фізичних осіб-підприємців (ФОП) чекають нові штрафи за порушення законодавства. Найбільш суворі покарання передбачені за відсутність касових апаратів, порушення трудового законодавства та ігнорування податкових перевірок.

Як каратимуть бізнес за порушення

Відтак, відсутність POS-терміналів неоформлені працівники можуть коштувати бізнесу десятки та навіть сотні тисяч гривень. Детальніше про це розповідає 24 Канал.

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За що штрафуватимуть ФОПів у 2025 році

Відсутність безготівкового розрахунку (POS-терміналу) – штраф від 1 700 до 17 000 гривень, а також додатково 8 500 гривень від Держпродспоживслужби. Ігнорування запиту податкової (ненадання документів чи відповіді) – штраф 8 000 гривень (розмір мінімальної зарплати на 1 січня 2025 року). Порушення вимог щодо працевлаштування – щтраф від 8 500 до 34 000 гривень. Ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП – штраф від 17 000 до 85 000 гривень. Неоформлення найманих працівників – штраф від 80 000 до 240 000 гривень за кожного співробітника, залежно від кількості порушень. Недопуск інспектора праці до перевірки – штраф 128 000 гривень. Використання фіскальних чеків старого зразка – штраф 100% від суми в документі (з 1 березня 2025 року набуває чинності новий стандарт чеків). Відсутність реєстратора розрахункових операцій (РРО) – штраф 100% вартості проданих без РРО товарів (150% у разі повторного порушення).

Як уникнути штрафів Щоб не отримати фінансові санкції, підприємцям варто: встановити POS-термінал для безготівкових розрахунків; вчасно відповідати на запити податкової та надавати необхідні документи; легально оформлювати всіх працівників; а також не ухилятися від перевірок інспекції праці.

Зауважте. Щодо нововведень, слід памятати, що з 1 березня бізнес має використовувати новий формат фіскальних чеків. Резюмуючи, зауважимо, що бізнесу варто завчасно перевірити відповідність законодавчим нормам, щоб уникнути значних фінансових втрат.