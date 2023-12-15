Словаччина щоденно пропускає близько 100 українських фур

Страйк на словацькому кордоні продовжується. Однак, протестувальники уже почали пропускати українські вантажівки.

Що відбувається на словацькому кордоні

Попри те, що на кордоні зі Словаччиною ситуація поліпшилась, про припинення страйку говорити рано. Речниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська повідомила про проїзд близько 100 українських фур на словацьку територію, передає 24 Канал.

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Вікторія Сенгетовська Речниця Закарпатської митниці Учора словацька сторона розпочала приймати на в'їзд до своєї країни вантажівки з України. В середньому на цьому напрямку йде 100 фур на добу. Станом на ранок 15 грудня через КПП "Ужгород-Вишнє Нємецьке" пропущено 116 вантажівок.

При цьому, Сенгетовська зазначає, що офіційні повідомлення з боку Словаччини до Закарпатської митниці не надходили. Йдеться не тільки про заяви словацького уряду, а і про інформацію від мітингарів.

Станом на зараз, черга на кордоні, а саме, на виїзді через пункт пропуску "Вишнє Нємецьке" усього 30 українських вантажівок. При цьому, на в'їзд чекають близько 200 фур.

це вже 2 страйк словацьких перевізників. До цього вони не пропускали фури, які в'їжджають в Україну, 11 грудня їхня тактика змінилася. Мітингарі почали блокування виїжджаючих вантажівок. Протест триває на пункті "Вишнє Нємецьке".