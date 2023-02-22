Кубраков чи Федоров: хто може стати новим очільником Митниці

В Офісі президента шукають нового голову Митниці. Наразі відомо про три можливих варіанти серед яких два чинних міністри: Олександр Кубраков та Михайло Федоров.

Михайло Федоров

Митницю може частково або повністю очолити міністр Мінцифри Михайло Федоров. У такому разі його головним завданням буде максимально зацифрувати всі процеси та прибрати людський фактор із роботи митниці.

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Олександр Кубраков

Ще одним кандидат на пост очільника Митниці – чинний міністр громад та інфраструктури Олександр Кубраков. Наразі його міністерство дотичне до певних процесів на митниці.

Так, наприклад, ексзаступник Кубракова Мустафа Найєм (нещодавно перейшов із міністерства до Агентства відновлення та розвитку інфраструктури) відповідав за відкриття нових митних пропускних пунктів.

Інші варіант

Митниця на невизначений час залишиться під керівництвом нинішнього виконуючого обовʼязки Сергія Звягінцева.

Кабмін обере нового керівника з-поміж силовиків – із СБУ або ДБР.

Відкритий конкурс із залученням міжнародних експертів. На думку голови податкового комітету Гетманцева, лише так уряд зможе побачити та оцінити перспективи реального потенційного очільника митниці.

В ОП зауважили, що наразі жоден варіант не є остаточним.