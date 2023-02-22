Михаил Федоров

Таможню может частично или полностью возглавить министр Минцифры Михаил Федоров. В таком случае, его главной задачей будет максимально зацифровать все процессы и убрать человеческий фактор с работы таможни.

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Александр Кубраков

Еще одним кандидатом на пост главы Таможни является действующий министр общин и инфраструктуры Александр Кубраков. Пока его министерство причастно к определенным процессам на таможне.

Так, например, экс-заместитель Кубракова Мустафа Найем (недавно перешедший из министерства в Агентство восстановления и развития инфраструктуры) отвечал за открытие новых таможенных пропускных пунктов.

Другой вариант

Таможня на неопределенное время останется под руководством нынешнего исполняющего обязанности Сергея Звягинцева.

Кабмин выберет нового руководителя из силовиков – из СБУ или ДБР.

Открыт конкурс с привлечением международных экспертов. По мнению главы налогового комитета Гетманцева, только так правительство сможет увидеть и оценить перспективы реального потенциального руководителя таможни.

Обратите внимание! В ОП отметили, что ни один вариант не является окончательным.