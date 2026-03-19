У центрі Львова відкрили новий McDonald's: який вигляд він має

У центрі Львова з’явився новий ресторан McDonald's Ukraine. Заклад працює поруч з міською ратушею, тому цілком ймовірно, стане популярним серед гостей міста.

Що відомо про новий McDonald's у Львові?

Ресторан відкрили на площі Ринок, пише NV.

Дивіться також На Київщині запрацював новий McDonald’s: де відкрили ресторан

Під час облаштування локації команда зробила акцент на збереженні історичної спадщини будівлі: частково відреставрували фасади, відновили внутрішні конструкції та привели до ладу дах.

Крім цього, у приміщенні модернізували інженерні комунікації, водночас залишивши автентичні деталі інтер’єру. Загальна площа ресторану становить 935 квадратних метрів:

на першому рівні облаштували 38 посадкових місць;

ще 148 – у підвалі.

Гості можуть робити замовлення щодня з 7:00 до 23:00 – через сім терміналів самообслуговування або скориставшись доставкою "МакДелівері".

У новому закладі працевлаштували близько 80 людей. Це вже 124-й ресторан мережі в Україні та 14-й у Львові.

Новий McDonald's у Львові / фото NV

