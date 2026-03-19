У центрі Львова відкрили новий McDonald's: який вигляд він має

Бізнес Актуальні новини
19 березня, 13:36
Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Новий McDonald's у Львові відкрився на площі Ринок з акцентом на збереження історичної спадщини будівлі.
  • Ресторан має 935 квадратних метрів площі, працює з 7:00 до 23:00 та працевлаштував близько 80 людей.

У центрі Львова з’явився новий ресторан McDonald's Ukraine. Заклад працює поруч з міською ратушею, тому цілком ймовірно, стане популярним серед гостей міста.

Що відомо про новий McDonald's у Львові?

Ресторан відкрили на площі Ринок, пише NV.

Під час облаштування локації команда зробила акцент на збереженні історичної спадщини будівлі: частково відреставрували фасади, відновили внутрішні конструкції та привели до ладу дах.

Крім цього, у приміщенні модернізували інженерні комунікації, водночас залишивши автентичні деталі інтер’єру. Загальна площа ресторану становить 935 квадратних метрів:

  • на першому рівні облаштували 38 посадкових місць;
  • ще 148 – у підвалі.

Гості можуть робити замовлення щодня з 7:00 до 23:00 – через сім терміналів самообслуговування або скориставшись доставкою "МакДелівері".

У новому закладі працевлаштували близько 80 людей. Це вже 124-й ресторан мережі в Україні та 14-й у Львові.

Новий McDonald's у Львові / фото NV

Новини McDonald's

  • У 2026 році з'явиться новий McDonald's в Буковелі, будівництво якого розпочали 20 листопада 2025 року. Проєкт реалізує ТОВ "Буковель", що управляє будівництвом та контролює процес від створення бренду до інфраструктурних рішень, із метою залучення туристів до курорту.

  • Торік McDonald's запустив сервіс "Мобільне замовлення" через мобільний застосунок в 8 областях України. Клієнти можуть обрати ресторан, оформити та оплатити замовлення онлайн, обравши спосіб отримання.

  • Улітку 2025 року McDonald's в Україні почав працевлаштовувати підлітків з 16 років, пропонуючи гнучкий графік роботи та обмеження на тривалість робочого тижня. Компанія інвестуватиме в навчання молодих працівників, сприяючи розвитку професійних навичок та особистих якостей.