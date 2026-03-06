На Київщині запрацював новий McDonald’s: де відкрили ресторан
- Новий McDonald’s відкрився в Ірпені на вулиці Центральній, 2/1, і є 123-м закладом мережі в Україні.
- Ресторан забезпечує понад 70 нових робочих місць і оснащений генератором для роботи в разі відсутності електроенергії.
Перший ресторан McDonald’s зарпацював на Київщині, у місті Ірпінь. Це вже 123-й заклад цієї мережі, що наразі працює в Україні.
Де відкрився новий McDonald’s?
Заклад відкрився на вулиці Центральній, 2/1, про що пише NV Бізнес.
Площа нового закладу – 479 метрів квадратних. У приміщенні можна розмістити 121 гостя в залі, а ще 126 – на терасі.
Замовлення можна здійснити різними способами, зокрема:
- у залі за допомогою 10 сучасних терміналів;
- скористатися МакДрайвом;
- використати МакДелівері;
- купити їжу через сервіс мобільного замовлення через застосунок McDonald’s.
Зала ресторану та доставка МакДелівері працюють щодня з 7:00 до 23:00. Водночас МакДрайв має свої обмеження – з 5:00 до 23:30.
Новий McDonald’s також оснащений генератором, що допомагає підтримувати роботу ресторану в разі відсутності електроенергії та забезпечувати комфорт для клієнтів навіть у складних умовах,
– йдеться у матеріалі.
Відкриття ресторану в Ірпені дозволило компанії створити понад 70 нових робочих місць.
Під час повітряної тривоги заклад тимчасово припиняє роботу. Але наголошується, що співробітники отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті.
Зверніть увагу! Зовсім нещодавно ресторан McDonald's відкрив перший у 2026 році ресторан. Він знаходиться неподалік від Львова – у селі Басівка на вулиці Зелена бічна, 100. Це вже 121-й заклад мережі в Україні та 13-й у Львівській області. Про це повідомили в Українській Раді Торгових Центрів.
Що ще слід знати про McDonald’s?
- Влітку Росія масовану атаку на Україну та пошкодила найстаріший ресторан McDonald's у Києві. Він знаходиться поруч з метро "Лук'янівська". Цей заклад було відкрито ще у 1997 році.
- Зокрема ще з 23 червня 2025 року українські ресторани мережі McDonald’s відкрили можливість офіційного працевлаштування для молоді. Влаштуватися можуть охочі від 16 років.