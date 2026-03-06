На Київщині запрацював новий McDonald’s: де відкрили ресторан

Перший ресторан McDonald’s зарпацював на Київщині, у місті Ірпінь. Це вже 123-й заклад цієї мережі, що наразі працює в Україні.

Де відкрився новий McDonald’s?

Заклад відкрився на вулиці Центральній, 2/1, про що пише NV Бізнес.

Площа нового закладу – 479 метрів квадратних. У приміщенні можна розмістити 121 гостя в залі, а ще 126 – на терасі.

Замовлення можна здійснити різними способами, зокрема:

у залі за допомогою 10 сучасних терміналів;

скористатися МакДрайвом;

використати МакДелівері;

купити їжу через сервіс мобільного замовлення через застосунок McDonald’s.

Зала ресторану та доставка МакДелівері працюють щодня з 7:00 до 23:00. Водночас МакДрайв має свої обмеження – з 5:00 до 23:30.

Новий McDonald’s також оснащений генератором, що допомагає підтримувати роботу ресторану в разі відсутності електроенергії та забезпечувати комфорт для клієнтів навіть у складних умовах,

– йдеться у матеріалі.

Відкриття ресторану в Ірпені дозволило компанії створити понад 70 нових робочих місць.

Під час повітряної тривоги заклад тимчасово припиняє роботу. Але наголошується, що співробітники отримують повну заробітну плату незалежно від часу, проведеного в укритті.

Зверніть увагу! Зовсім нещодавно ресторан McDonald's відкрив перший у 2026 році ресторан. Він знаходиться неподалік від Львова – у селі Басівка на вулиці Зелена бічна, 100. Це вже 121-й заклад мережі в Україні та 13-й у Львівській області. Про це повідомили в Українській Раді Торгових Центрів.

Що ще слід знати про McDonald’s?