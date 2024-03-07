Латання "дірок" чи збільшення військового бюджету: який новий податок платитимуть ФОПи

Нещодавно в Україні почали говорити про перспективу введення нового податку для українських підприємців, однак законопроєкту наразі ще немає. Насамперед такі дії влади пояснюють тим, що доходи держбюджету потрібно наповнювати, адже основна його частка йде на оборону.

Для українців – новий податок

В Кабміні готують законопроєкт, який передбачить введення податкового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОПів).

Від початку повномасштабного вторгнення основна частка коштів з українського бюджету виділяється на оборону.

Саме тому країна потребує на сьогодні додаткових надходжень, які можна отримати під час введення нових податків.

Попередньо, проєкт для цього повинен бути оприлюднений вже у березні.

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В ефірі телемарафону 4 березня голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев розповів, що завдяки певному комплексу заходів доходи державного бюджету збільшаться на 44 мільярди гривень у 2024 році.

Під час щорічної пресконференції прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у 2024 році дефіцит бюджету становить 37 мільярдів доларів.

У коментарі 24 Каналу бухгалтер Михайло Смокович розповів, що на сьогодні вже є певна концепція цього законопроєкту, який мають виносити на голосування. Згідно з нею, для ФОПів планують вести сплату військового збору. Нагадаємо, що ФОПи 1, 2 та 3 групи сплачують єдиний податок, а от військовий збір – ні.

Смокович пояснює, що в Україні ставки військового збору становлять 1,5% від мінімальної заробітної плати. Саме таку ставку планують встановити й для ФОПів.

Михайло Смокович Бухгалтер, експерт з ведення ФОПів З квітня 2024 року мінімалка в нас 8 тисяч гривень. 1,5% від неї – це 120 гривень. Тобто буде платіж у 120 гривень щомісяця для ФОПів 1 та 2 групи військового збору додатково до тих податків, які вони вже сплачують.

Втім для 3 групи буде трішки інший розмір військового збору. Його відраховуватимуть не від мінімальної заробітної плати, а від доходу загалом. І йдеться не про 1,5%, а про всього лише 0,1%.

Тобто якщо зараз ФОПи третьої групи платять 5% єдиного податку, то податкове навантаження буде плюс 0,1% – 5,1% податку загалом.

Розмір податку не є таким, щоб розводити паніку. Все-таки цей військовий збір дозволить отримати додаткове фінансування для наших військових. Тому певні видатки вдасться перекрити, але не всі,

– додає бухгалтер.

Чи будуть такі дії влади ефективними

Під час розмови з 24 Каналом економіст Борис Кушнірук розповів, що поки законопроєкту не поширили, то важко коментувати ситуацію. Втім зауважує, що, очевидно, буде йтися про те, що влада хоче обкласти ФОПів додатковим податком. І він не впевнений чи дасть це значний ефект.

Борис Кушнірук Економіст В якій мірі чи буде це ефективно – не впевнений. Бо проблема ж в тому, що ФОПи й так у нас деволюцінізована сфера. І якщо ми почнемо їх додатковими податками обкладати, то чи буде це правильною моделлю?

На думку економіста, в українській податковій системі й так чимало "дірок", через які підприємці уникають сплати податків у сфері акцизів, у сфері ПДВ для нафтопродуктів, у сфері адміністрування ПДВ чи у сфері митних зборів.

Тому за таких обставин, пояснює Кушнірук, коли введуть ще один додатковий податок, буде лише роздратування населення, а не "супердоходи" до бюджету.

Я завжди кажу, що корупція ходить парою з некомпетентністю. Тобто коли одні роблять дурниці, не обов'язково навмисно, але потім ці дурниці використовуються для зловживання. Якби перекрити хоча б частину дірок, яка є в системі, тоді б можна було говорити про введення нових податків,

– додає економіст.

Що передбачає мобілізація доходів у 2024 році

Журналіститакож надіслали запит в Міністерство фінансів України, аби дізнатися більше про впровадження нового податку. Втім у відомстві відповіли, що поки не готові деталізувати законопроєкт.

Нещодавно у коментарі "Інтерфакс Україна" Мінфін розповів, що для мобілізації доходів у 2024 році передбачені такі заходи:

збільшення надходжень від військових, акцизних зборів й запровадження щомісячної сплати авансових внесків із податку на прибуток підприємствами (для тих, здійснює діяльність із роздрібної торгівлі пальним),

серед пропозицій є також приведення акцизного податку на пальне у відповідність до мінімальних стандартів Євросоюзу,

запровадження акцизного податку на води, включно з мінеральними й газованими, з додаванням цукру або інших підсолоджувальних чи ароматичних речовин,

розширення переліку підакцизних товарів шляхом оподаткування акцизним податком рослин роду коноплі.

Таким чином, зміна військового збору торкнеться юридичних осіб – це платники податку на прибуток підприємства та платників єдиного податку 3 та 4 груп. Крім того, фізичних осіб-підприємців – це платники єдиного податку 1, 2, 3 та 4 груп.

Кого може стосуватись новий військовий збір:

покупців банківських металів у банків та легкових автомобілів, що підлягають першій державній реєстрації в Україні,

продавців нерухомості, роздрібних продавців ювелірними виробами із золота, платини й дорогоцінного каміння,

а також операторів стільникового зв'язку, що надають будь-які послуги мобільного зв'язку.

Мінфін повідомив, що мінімальне підвищення ставок податку може бути на рівні від 0,1% до 1,5%.