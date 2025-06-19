Найдорожча угода в спорті: "Лос-Анджелес Лейкерс" переходить до нового власника

Баскетбольний клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" переходить під контроль нового інвестора. Родина Бассів, яка понад чотири десятиліття володіла більшістю акцій легендарної франшизи погодилась продати контрольний пакет бізнесмену Марку Волтеру.

Що відомо про угоду

Вартість угоди оцінили у близько 10 мільярдів доларів, що робить її найдорожчою в історії американського професійного спорту, пише ESPN, інформує 24 Канал.

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За даними джерел, Бассам залишать міноритарну частку – орієнтовно 15%. Також Джині Басс збереже роль керуючого власника "Лейкерс" ще принаймні кілька років. Власне, це було серед ключових умов угоди.

Хто такий Марк Волтер

Марк Волтер – голова та CEO компанії TWG Global, багатопрофільного холдингу з активами у сфері спорту, медіа та технологій. Він уже володів 26% акцій "Лейкерс" з 2021 року, після придбання частки у Філа Аншутца, що також надало йому пріоритетне право викупу франшизи.

Довідково. У портфелі Волтера: бейсбольний клуб "Лос-Анджелес Доджерс", жіноча баскетбольна команда "Лос-Анджелес Спаркс", футбольний клуб "Челсі", а також команди у жіночій хокейній лізі та автоспорті, включно з Cadillac Formula 1.

Спадщина родини Бассів

"Лейкерс" залишався під управлінням родини Бассів протягом 46 років – найдовше серед усіх власників клубів НБА. Джеррі Басс придбав команду у 1979 році за 67,5 мільйонів доларів. З того часу "Лейкерс" стали однією з найуспішніших команд ліги, здобувши 11 чемпіонських титулів із 1980 року.

Після смерті Джеррі у 2013 році власність перейшла до трасту, яким керували шестеро його дітей. У 2017-му було досягнуто внутрішньої угоди, що надала Джині Басс керівну роль. Продаж контрольного пакета Волтеру було затверджено більшістю голосів у родині.