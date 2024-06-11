Націоналізація Ocean Plaza: чому новий власник буде винен 200 мільйонів російському олігарху

Націоналізація Ocean Plaza зупинилася на півдорозі через борг, який залишився ще з часів придбання торгівельного центру. Якщо центр таки приватизують, новий власник буде мати заборгованість перед путінським олігархом Аркадієм Ротенбергом.

Звідки в Ocean Plaza борг на 200 мільйонів доларів

Формальним власником Ocean Plaza було українське ТОВ "ІС Либідь". Гроші для придбання Ocean Plaza товариство отримало від материнської Ethoder Investments Limited у кредит.

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Сума кредиту становила 150 мільйонів доларів, з процентною ставкою 20% річних у доларах. Як заставу для забезпечення цієї угоди використали майбутній об’єкт нерухомості. Хто був власником компанії Ethoder тоді, невідомо, але зараз ця компанія належить Ротенбергам.

Як відомо, Ротенбергам належить 66,65% у статутному капіталі ТОВ "ІС "Либідь".

Що відомо про борг Ocean Plaza

Вищий антикорупційний суд встановив, що з 2013 по 2020 рік ТОВ "ІС Либідь" виплатило 249,8 мільйона доларів відсотків.

Унаслідок цього держава недоотримала понад 61 мільйон доларів податків.

Весь цей час виплачували лише відсотки, залишаючи основну суму заборгованості незмінною, щоб виводити прибуток на офшори на Кіпрі.

У 2014 році, під час війни та анексії Криму Росією, Ротенберг підстрахувався, заклавши будівлю Ocean Plaza під 150 мільйонів доларів. Ця схема зазвичай використовується для захисту від рейдерства, але в цьому випадку її застосували для захисту від націоналізації.

Минулого року Вищий антикорупційний суд ухвалив історичне рішення та зробив перший крок до націоналізації Ocean Plaza. Втім, націоналізація корпоративних прав ТОВ "ІС Либідь" зробила державу боржником Ротенберга на суму понад 200 мільйонів доларів (150 мільйонів доларів кредиту та ще понад 50 мільйонів доларів відсотків).

Чи можна щось зробити з боргом

Щоб Ротенберг дійсно позбувся Ocean Plaza як активу і не зміг через суд вимагати від держави борг, Мін'юст і Фонд держмайна повинні здійснити кілька кроків:

подати позов про вилучення в дохід держави права вимоги за кредитом до компанії, яка на 50% належить державі;

після цього борг буде списаний, на торги виставляється чиста юрособа без боргів, і тільки тоді можна буде говорити про справедливі ринкові умови аукціону з приватизації.

Як розповіло 24 Каналу джерело, знайоме з ситуацією, Мін'юст упродовж двох років не подавав позов про стягнення. Однак, 11 червня позов таки був поданий.

У Фонду держмайна є ще кілька варіантів розв'язання цієї проблеми:

Виставити на аукціон "неочищений" актив, дозволивши новим власникам ТРЦ самостійно розбиратися з боргами перед Ротенбергами. Очистити актив шляхом застосування санкцій щодо кредиту та стягнення прав вимоги в дохід держави за рішенням суду. Внести державою права вимоги за іпотекою до статутного капіталу ТОВ "ІС Либідь".

Стартова ціна Ocean Plaza на аукціоні складе 1,65 мільярда гривень.