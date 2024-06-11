Национализация Ocean Plaza: почему новый владелец будет должен 200 миллионов российскому олигарху

11 июня 2024, 18:15
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Источник:

ВАКС

Национализация Ocean Plaza остановилась на полпути из-за долга, который остался еще со времен приобретения торгового центра. Если центр таки приватизируют, новый владелец будет иметь задолженность перед путинским олигархом Аркадием Ротенбергом.

Откуда у Ocean Plaza долг на 200 миллионов долларов

Формальным владельцем Ocean Plaza было украинское ООО "ИС Лыбидь". Деньги для приобретения Ocean Plaza общество получило от материнской Ethoder Investments Limited в кредит.

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Сумма кредита составила 150 миллионов долларов, с процентной ставкой 20% годовых в долларах. В качестве залога для обеспечения этой сделки использовали будущий объект недвижимости. Кто был владельцем компании Ethoder тогда, неизвестно, но сейчас эта компания принадлежит Ротенбергам.

Как известно, Ротенбергам принадлежит 66,65% в уставном капитале ООО "ИС "Лыбидь".

Что известно о долге Ocean Plaza

  • Высший антикоррупционный суд установил, что с 2013 по 2020 год ООО "ИС Лыбидь" выплатило 249,8 миллиона долларов процентов.
  • Вследствие этого государство недополучило более 61 миллиона долларов налогов.
  • Все это время выплачивали только проценты, оставляя основную сумму задолженности неизменной, чтобы выводить прибыль на оффшоры на Кипре.
Интересно! В 2014 году, во время войны и аннексии Крыма Россией, Ротенберг подстраховался, заложив здание Ocean Plaza под 150 миллионов долларов. Эта схема обычно используется для защиты от рейдерства, но в этом случае ее применили для защиты от национализации.

В прошлом году Высший антикоррупционный суд принял историческое решение и сделал первый шаг к национализации Ocean Plaza. Впрочем, национализация корпоративных прав ООО "ИС Лыбидь" сделала государство должником Ротенберга на сумму более 200 миллионов долларов (150 миллионов долларов кредита и еще более 50 миллионов долларов процентов).

Можно ли что-то сделать с долгом

Чтобы Ротенберг действительно лишился Ocean Plaza как актива и не смог через суд требовать от государства долг, Минюст и Фонд госимущества должны осуществить несколько шагов:

  • подать иск об изъятии в доход государства права требования по кредиту к компании, которая на 50% принадлежит государству;
  • после этого долг будет списан, на торги выставляется чистое юрлицо без долгов, и только тогда можно будет говорить о справедливых рыночных условиях аукциона по приватизации.

Как рассказало 24 Каналу источник, знакомый с ситуацией, Минюст в течение двух лет не подавал иск о взыскании. Однако 11 июня иск таки был подан.

У Фонда госимущества есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:

  1. Выставить на аукцион "неочищенный" актив, позволив новым владельцам ТРЦ самостоятельно разбираться с долгами перед Ротенбергами.
  2. Очистить актив путем применения санкций по кредиту и взыскания прав требования в доход государства по решению суда.
  3. Внести государством права требования по ипотеке в уставный капитал ООО "ИС Лыбидь".
Кстати! Стартовая цена Ocean Plaza на аукционе составит 1,65 миллиарда гривен.
Автор: Дарія Подвишенна