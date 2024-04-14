Приватизація ТРЦ Ocean Plaza наближається

Як відомо, Ротенбергам належало 66,65% у статутному капіталі ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь", якому належить ТРЦ Ocean Plaza. Цей актив у підсанкційних олігархів конфіскували, а новий власник буде визначатися на аукціоні.

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Як повідомив голова Фонду державного майна Віталій Коваль, вже відбулася перша комісія щодо продажу цього активу. Стартова ціна лота складе 1,65 мільярда гривень.

Наступний крок – готуємо проєкт відповідного рішення на розгляд та затвердження Кабміну. Після цього одразу визначимо дату проведення аукціону,

– зазначив посадовець.

ТРЦ Ocean Plaza – це вже готовий бізнес, в якого є багато переваг. Йдеться про зручне місцерозташування, хороший технічний стан, велику площу тощо.

Куди підуть гроші від продажу активу

Усі гроші, які вдасться отримати від продажу ТРЦ Ocean Plaza, спрямують у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.