Назвали компанію, яка першою у світі перетнула позначку в 5 трильйонів доларів капіталізації

Американський виробник чипів Nvidia Corp. уперше у світовій історії досяг ринкової капіталізації понад 5 трильйонів доларів.

Це рекорд у світі

Про це свідчать дані торгів 29 жовтня, повідомляє Bloomberg, інформує 24 Канал. На початку торгів акції Nvidia подорожчали на 4,3%, що дозволило компанії подолати рекордну позначку.

З початку 2025 року ринкова вартість Nvidia зросла в півтора раза. Ще три місяці тому компанія перетнула рубіж у 4 трильйона, і тепер знову оновила історичний максимум.

Що сприяло зростанню?

Основним драйвером зростання стала висока глобальна demanda на чипи Nvidia, які використовуються у створенні та роботі систем штучного інтелекту (AI).

Довідково. Компанія Nvidia, заснована у 1993 році Дженсеном Хуангом, Куртом Ааке та Крісом Малачовскі, перетворилася з виробника графічних процесорів для відеоігор на світового лідера у сфері чипів для штучного інтелекту.

Саме графічні процесори Nvidia H100 та нова лінійка Blackwell лежать в основі інфраструктури, яку використовують OpenAI, Microsoft, Google та Amazon для навчання своїх AI-моделей. За даними Bloomberg, на Nvidia припадає понад 80% світового ринку високопродуктивних AI-чипів.

Зростання капіталізації компанії також підживлюють очікування інвесторів щодо нових продуктів — зокрема, серії Rubin, яка має вийти у 2026 році та забезпечити ще вищу енергоефективність і швидкість обчислень.

На тлі цього акції Nvidia лише з початку 2023 року зросли більш ніж у чотири рази, а статки генерального директора Дженсена Хуанга перевищили 130 мільярдів доларів, що зробило його одним із десяти найбагатших людей планети.

