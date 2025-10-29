Назвали компанію, яка першою у світі перетнула позначку в 5 трильйонів доларів капіталізації
- Nvidia Corp. стала першою компанією у світі, яка досягла ринкової капіталізації понад 5 трильйонів доларів.
- Зростанню капіталізації сприяє висока глобальна demanda на чипи для систем штучного інтелекту.
Американський виробник чипів Nvidia Corp. уперше у світовій історії досяг ринкової капіталізації понад 5 трильйонів доларів.
Це рекорд у світі
Про це свідчать дані торгів 29 жовтня, повідомляє Bloomberg, інформує 24 Канал. На початку торгів акції Nvidia подорожчали на 4,3%, що дозволило компанії подолати рекордну позначку.
З початку 2025 року ринкова вартість Nvidia зросла в півтора раза. Ще три місяці тому компанія перетнула рубіж у 4 трильйона, і тепер знову оновила історичний максимум.
Що сприяло зростанню?
Основним драйвером зростання стала висока глобальна demanda на чипи Nvidia, які використовуються у створенні та роботі систем штучного інтелекту (AI).
Довідково. Компанія Nvidia, заснована у 1993 році Дженсеном Хуангом, Куртом Ааке та Крісом Малачовскі, перетворилася з виробника графічних процесорів для відеоігор на світового лідера у сфері чипів для штучного інтелекту.
Саме графічні процесори Nvidia H100 та нова лінійка Blackwell лежать в основі інфраструктури, яку використовують OpenAI, Microsoft, Google та Amazon для навчання своїх AI-моделей. За даними Bloomberg, на Nvidia припадає понад 80% світового ринку високопродуктивних AI-чипів.
Зростання капіталізації компанії також підживлюють очікування інвесторів щодо нових продуктів — зокрема, серії Rubin, яка має вийти у 2026 році та забезпечити ще вищу енергоефективність і швидкість обчислень.
На тлі цього акції Nvidia лише з початку 2023 року зросли більш ніж у чотири рази, а статки генерального директора Дженсена Хуанга перевищили 130 мільярдів доларів, що зробило його одним із десяти найбагатших людей планети.
Найдорожчі компанії світу: актуально про головне
- До слова, Apple стала третьою компанією у світі, яка досягла ринкової капіталізації понад 4 трильйони доларів, завдяки зростанню акцій до історичного максимуму.
- Аналітики пояснили, що великий попит на нові iPhone сприяє зростанню прибутку Apple, тож вони прогнозують, що компанія перевершить ринкові очікування за третій квартал.