Назвали компанию, которая первой в мире пересекла отметку в 5 триллионов долларов капитализации

Американский производитель чипов Nvidia Corp. впервые в мировой истории достиг рыночной капитализации более 5 триллионов долларов.

Это рекорд в мире

Об этом свидетельствуют данные торгов 29 октября, сообщает Bloomberg, информирует 24 Канал. В начале торгов акции Nvidia подорожали на 4,3%, что позволило компании преодолеть рекордную отметку.

С начала 2025 года рыночная стоимость Nvidia выросла в полтора раза. Еще три месяца назад компания пересекла рубеж в 4 триллиона, и теперь снова обновила исторический максимум.

Что способствовало росту?

Основным драйвером роста стала высокая глобальная demanda на чипы Nvidia, которые используются в создании и работе систем искусственного интеллекта (AI).

Справочно. Компания Nvidia, основанная в 1993 году Дженсеном Хуангом, Куртом Ааке и Крисом Малачовски, превратилась из производителя графических процессоров для видеоигр в мирового лидера в сфере чипов для искусственного интеллекта.

Именно графические процессоры Nvidia H100 и новая линейка Blackwell лежат в основе инфраструктуры, которую используют OpenAI, Microsoft, Google и Amazon для обучения своих AI-моделей. По данным Bloomberg, на Nvidia приходится более 80% мирового рынка высокопроизводительных AI-чипов.

Рост капитализации компании также подпитывают ожидания инвесторов относительно новых продуктов - в частности, серии Rubin, которая должна выйти в 2026 году и обеспечить еще более высокую энергоэффективность и скорость вычислений.

На фоне этого акции Nvidia только с начала 2023 года выросли более чем в четыре раза, а состояние генерального директора Дженсена Хуанга превысило 130 миллиардов долларов, что сделало его одним из десяти самых богатых людей планеты.

Самые дорогие компании мира: актуально о главном