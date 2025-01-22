Apple пасе задніх: NVIDIA знову стала найдорожчою у світі компанією

На фондовому ринку США компанія NVIDIA знову стала найдорожчою у світі, обігнавши Apple. Під час торгів акції NVIDIA зросли на 2,24%, що збільшило її ринкову капіталізацію до 3,45 трильйона доларів. При цьому акції Apple впали на 3,17%, а вартість компанії знизилася до 3,35 трильйона доларів.

Тенденції на ринку акцій

З початку року акції Apple втратили понад 9% своєї вартості, тоді як цінні папери NVIDIA продемонстрували приріст на 2%. Як зазначає видання Quartz, аналітики Jefferies знизили рейтинг Apple до рівня "нижче ринку", посилаючись на прогнозовані слабкі фінансові результати за перший квартал і невисокі очікування щодо майбутніх продажів, інформує 24 Канал.

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Аналітики також наголосили на можливому зниженні попиту на майбутні моделі iPhone 17 і 18 через обмежені оновлення в апаратному забезпеченні, які навряд чи стимулюватимуть споживачів до купівлі нових пристроїв.

Очікування від iPhone SE 4

Jefferies також висловила "обережність" щодо майбутнього iPhone SE 4, запуск якого очікується наприкінці березня. Смартфон із серії iPhone SE матиме компактніший розмір, але з сучасними функціями: процесором A18, OLED-дисплеєм і можливостями штучного інтелекту Apple Intelligence. Однак, на відміну від Pro-версій iPhone, новий SE 4 отримає лише одну задню камеру.

Аналітики зазначають, що уживані моделі iPhone, зокрема iPhone 13, можуть залишатися більш привабливими для покупців через нижчу ціну, особливо враховуючи, що технології Apple Intelligence поки що не здобули широкої популярності серед споживачів.

За даними Jefferies, постачання iPhone за підсумками кварталу, що закінчився у грудні, зменшилися приблизно на 4% у річному вимірі. У Китаї продажі iPhone знизилися на 10% за квартал, що змусило Apple переглянути свої прогнози щодо зростання поставок.

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Важливо. NVIDIA продовжує розвиватися, зберігаючи провідну позицію на ринку технологій. Її досягнення у сфері штучного інтелекту, зокрема нові чіпи та моделі для робототехніки, викликають інтерес інвесторів і зміцнюють позиції компанії як одного з лідерів інновацій.