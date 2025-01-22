Тенденции на рынке акций

С начала года акции Apple потеряли более 9% своей стоимости, тогда как ценные бумаги NVIDIA продемонстрировали прирост на 2%. Как отмечает издание Quartz, аналитики Jefferies снизили рейтинг Apple до уровня "ниже рынка", ссылаясь на прогнозируемые слабые финансовые результаты за первый квартал и невысокие ожидания относительно будущих продаж, информирует 24 Канал.

Смотрите также NVIDIA представляет видеокарту RTX 5090 за безумные 2000 долларов

Аналитики также отметили возможное снижение спроса на будущие модели iPhone 17 и 18 из-за ограниченных обновлений в аппаратном обеспечении, которые вряд ли будут стимулировать потребителей к покупке новых устройств.

Ожидания от iPhone SE 4

Jefferies также выразила "осторожность" относительно будущего iPhone SE 4, запуск которого ожидается в конце марта. Смартфон из серии iPhone SE будет иметь более компактный размер, но с современными функциями: процессором A18, OLED-дисплеем и возможностями искусственного интеллекта Apple Intelligence. Однако, в отличие от Pro-версий iPhone, новый SE 4 получит лишь одну заднюю камеру.

Аналитики отмечают, что подержанные модели iPhone, в частности iPhone 13, могут оставаться более привлекательными для покупателей из-за более низкой цены, особенно учитывая, что технологии Apple Intelligence пока не получили широкой популярности среди потребителей.

По данным Jefferies, поставки iPhone по итогам квартала, закончившегося в декабре, уменьшились примерно на 4% в годовом измерении. В Китае продажи iPhone снизились на 10% за квартал, что заставило Apple пересмотреть свои прогнозы по росту поставок.

Смотрите также Apple предоставляет редкие скидки на новейшие iPhone: акционные цены действуют только в одной стране

Важно. NVIDIA продолжает развиваться, сохраняя ведущую позицию на рынке технологий. Ее достижения в сфере искусственного интеллекта, в частности новые чипы и модели для робототехники, вызывают интерес инвесторов и укрепляют позиции компании как одного из лидеров инноваций.