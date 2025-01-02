Детали акции от Apple

Эта редкая акция должна помочь удержать позиции бренда в условиях усиленной конкуренции со стороны местных производителей, в частности Huawei, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Четырехдневная распродажная кампания продлится с 4 по 7 января и охватит несколько моделей iPhone. Скидки предоставляются при условии использования определенных способов оплаты, таких как WeChat Pay или Alipay, сообщается на официальном сайте Apple.

Размер скидки на новые модели iPhone

iPhone 16 Pro (цена от 7 999 юаней) и iPhone 16 Pro Max (цена от 9 999 юаней) получат максимальную скидку в 500 юаней.

iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут дешевле на 400 юаней.

Скидки также доступны на более старые модели iPhone, ноутбуки MacBook и планшеты iPad - в пределах 200–300 юаней.

Почему Apple снижает цены

Акция проводится на фоне экономического замедления в Китае, которое повлияло на покупательскую способность потребителей. Уровень потребительской инфляции в стране в ноябре достиг пятимесячного минимума, что свидетельствует о дефляционном давлении.

Кроме того, Apple сталкивается со снижением своей доли на крупнейшем в мире рынке смартфонов. Huawei, главный местный конкурент Apple, восстановил свои позиции в премиальном сегменте, используя локально изготовленные чипы. В августе 2023 года Huawei значительно усилил свои позиции, в частности благодаря снижению цен на премиум-модели.

Заметьте. По данным IDC, Apple временно выбыла из пятерки крупнейших поставщиков смартфонов в Китае во втором квартале 2024, однако вернулась в третий.

Однако продажи iPhone в третьем квартале снизились на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Зато продажи Huawei за это время выросли на 42%, демонстрируя активный рост.