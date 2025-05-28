Nvidia втратить 8 мільярдів доларів через експортні обмеження, але акції зросли

Nvidia попереджає про можливі втрати в 8 мільярдів доларів через обмеження експорту до Китаю. Водночас інвестори зберігають оптимізм.

Зростання акцій Nvidia

Попри попередження про ймовірне зниження доходів на 8 мільярдів доларів у другому кварталі через експортні обмеження США, акції Nvidia зросли на 5% після звіту про прибутковий перший квартал, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Зауважте. Попит на чипи для штучного інтелекту залишається високим – саме це дозволило компанії перевершити прогнози аналітиків.

У першому кварталі продажі чипа H20 сягнули 4,6 мільярдів доларів, хоча втрати через експортні обмеження склали близько 2,5 мільярда доларів. За оцінками Nvidia, у другому кварталі ці втрати можуть зрости більш ніж утричі.

Гонка штучного інтелекту

Генеральний директор компанії Дженсен Хуанг визнав, що подальша адаптація чіпів Hopper для китайського ринку стала неможливою. Щодо нового покоління чипів Blackwell, яке вже зацікавило таких гігантів, як Microsoft, поки що бракує деталей. Водночас ЗМІ повідомляють про спроби адаптувати їх для Китаю.

"Америка не єдина країна у гонці штучного інтелекту", – зауважив Хуанг, коментуючи геополітичну напруженість і політику експортного контролю США.

За перший квартал Китай забезпечив 12,5% загального доходу Nvidia, і хоча компанія утримує високий попит із боку лідерів ринку – зокрема Microsoft та Alphabet – торговельні бар'єри все ще є загрозою для зростання.