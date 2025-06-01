Рост акций Nvidia

Несмотря на предупреждение о вероятном снижении доходов на 8 миллиардов долларов во втором квартале из-за экспортных ограничений США, акции Nvidia выросли на 5% после отчета о прибыльном первом квартале, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Заметьте. Спрос на чипы для искусственного интеллекта остается высоким – именно это позволило компании превзойти прогнозы аналитиков.

В первом квартале продажи чипа H20 достигли 4,6 миллиардов долларов, хотя потери из-за экспортных ограничений составили около 2,5 миллиарда долларов. По оценкам Nvidia, во втором квартале эти потери могут вырасти более чем втрое.

Гонка искусственного интеллекта

Генеральный директор компании Дженсен Хуанг признал, что дальнейшая адаптация чипов Hopper для китайского рынка стала невозможной. По новому поколению чипов Blackwell, которое уже заинтересовало таких гигантов, как Microsoft, пока не хватает деталей. В то же время СМИ сообщают о попытках адаптировать их для Китая.

"Америка не единственная страна в гонке искусственного интеллекта", – заметил Хуанг, комментируя геополитическую напряженность и политику экспортного контроля США.

За первый квартал Китай обеспечил 12,5% общего дохода Nvidia, и хотя компания удерживает высокий спрос со стороны лидеров рынка – в частности Microsoft и Alphabet – торговые барьеры все еще являются угрозой для роста.