Мільярдерам можна все: як російський олігарх отримав елітний літак в обхід санкцій
Після початку повномасштабної війни в Україні, світова спільнота ввела значну кількість санкцій проти Росії та росіян. Як стало відомо, деяким легко вдається обійти ці обмеження.
Що відомо про ситуацію
Російські ЗМІ повідомляють, що імовірним власником джету є російський бізнесмен і один із засновників компанії "Київська площа" Зарах Ілієв. Зараз росіянин перебуває під санкціями США і Великої Британії.
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Літак Airbus A320neo потрапив у Росію всупереч санкціям. Вартість джету складає понад 110 мільйонів доларів. Імовірно, Ілієв придбав цей літак на заміну старому – Airbus A318CJЗверніть увагу! Теперішні санкції забороняють постачання іноземної авіатехніки на територію Росії.
Як Ілієв обійшов санкції
Статки Ілієва зараз складають близько 3 мільярдів доларів. Тож, реалізувати складний логістичний ланцюжок, аби отримати новий літак, йому вдалося з легкістю.
Спочатку борт придбали через компанію зареєстровану в Сан-Марино. У цей момент літак отримав номер T7-HHH. Уже влітку 2022 року борт став азербайджанським. Тоді він отримав номер 4K-5555. Далі цей ланцюжок виглядав так:
- літак отримав таджицьку реєстрацію і новий номер – EY-565;
- джет отримує російську реєстрацію і номер – RA-73889.