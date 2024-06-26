Что известно о ситуации
Российские СМИ сообщают, что вероятным владельцем джета является российский бизнесмен и один из основателей компании "Киевская площадь" Зарах Илиев. Сейчас россиянин находится под санкциями США и Великобритании.
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Самолет Airbus A320neo попал в Россию вопреки санкциям. Стоимость джета составляет более 110 миллионов долларов. Предположительно, Илиев приобрел этот самолет на замену старому – Airbus A318CJ
Как Илиев обошел санкции
Состояние Илиева сейчас составляет около 3 миллиардов долларов. Поэтому, реализовать сложную логистическую цепочку, чтобы получить новый самолет, ему удалось с легкостью.
Сначала борт приобрели через компанию зарегистрированную в Сан-Марино. В этот момент самолет получил номер T7-HHH. Уже летом 2022 года борт стал азербайджанским. Тогда он получил номер 4K-5555. Далее эта цепочка выглядела так:
- самолет получил таджикскую регистрацию и новый номер – EY-565;
- джет получает российскую регистрацию и номер – RA-73889.