Что известно о ситуации

Российские СМИ сообщают, что вероятным владельцем джета является российский бизнесмен и один из основателей компании "Киевская площадь" Зарах Илиев. Сейчас россиянин находится под санкциями США и Великобритании.

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Самолет Airbus A320neo попал в Россию вопреки санкциям. Стоимость джета составляет более 110 миллионов долларов. Предположительно, Илиев приобрел этот самолет на замену старому – Airbus A318CJ

Обратите внимание! Нынешние санкции запрещают поставки иностранной авиатехники на территорию России.

Как Илиев обошел санкции

Состояние Илиева сейчас составляет около 3 миллиардов долларов. Поэтому, реализовать сложную логистическую цепочку, чтобы получить новый самолет, ему удалось с легкостью.

Сначала борт приобрели через компанию зарегистрированную в Сан-Марино. В этот момент самолет получил номер T7-HHH. Уже летом 2022 года борт стал азербайджанским. Тогда он получил номер 4K-5555. Далее эта цепочка выглядела так:

самолет получил таджикскую регистрацию и новый номер – EY-565;

джет получает российскую регистрацию и номер – RA-73889.

Заметьте! Именно этот джет был произведен в 2019 году. Его серийный номер – 8774. А уже в 2020 году самолет отправился в Базель для покраски и доукомплектования его изнутри эксклюзивной мебелью.