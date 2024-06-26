Що відомо про ситуацію

Російські ЗМІ повідомляють, що імовірним власником джету є російський бізнесмен і один із засновників компанії "Київська площа" Зарах Ілієв. Зараз росіянин перебуває під санкціями США і Великої Британії.

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Літак Airbus A320neo потрапив у Росію всупереч санкціям. Вартість джету складає понад 110 мільйонів доларів. Імовірно, Ілієв придбав цей літак на заміну старому – Airbus A318CJ

Зверніть увагу! Теперішні санкції забороняють постачання іноземної авіатехніки на територію Росії.

Як Ілієв обійшов санкції

Статки Ілієва зараз складають близько 3 мільярдів доларів. Тож, реалізувати складний логістичний ланцюжок, аби отримати новий літак, йому вдалося з легкістю.

Спочатку борт придбали через компанію зареєстровану в Сан-Марино. У цей момент літак отримав номер T7-HHH. Уже влітку 2022 року борт став азербайджанським. Тоді він отримав номер 4K-5555. Далі цей ланцюжок виглядав так:

літак отримав таджицьку реєстрацію і новий номер – EY-565;

джет отримує російську реєстрацію і номер – RA-73889.

Зауважте! Саме цей джет було вироблено у 2019 році. Його серійний номер – 8774. А уже у 2020 році літак відправився до Базеля для фарбування та доукомплектування його зсередини ексклюзивними меблями.