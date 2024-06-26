Жінки на ринку праці України

Дисбаланс попиту і пропозиції робочої сили характерний для українського ринку праці в останні роки. Відтак, у період з січня по травень 2024 року з понад 335 тисяч осіб, які користувалися послугами служби зайнятості, 77% становили жінки. До початку повномасштабного вторгнення цей показник складав приблизно 55%.

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Зокрема, на сайтах з пошуку роботи розміщені сотні вакансій для водіїв різних категорій та спеціалізацій: від таксистів до водіїв міжнародних перевезень. А все через мобілізацію і нестачу чоловічих кадрів. У зв’язку з цим транспортні компанії звернулися до уряду з проханням допомогти у підготовці жінок до цієї професії.

У зв'язку з мобілізацією виникають труднощі з укомплектуванням вакансій за традиційно "чоловічими" професіями – будівельники, електрогазозварники, слюсарі, електромонтери, водії, і саме жінки в умовах війни посідають ці вакансії. Це сприяє розширенню гендерних ролей і змінює суспільні уявлення про можливості жінок у робочій сфері,

— розповіла голова правління фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, голова Всеукраїнської профспілки Наталія Землянська.

Оскільки роботодавці відчувають гостру потребу в працівниках і більшість безробітних становлять жінки, то для них створюються технологічні рішення, що полегшують виконання фізично важких завдань.

Які "чоловічі" професії обирають жінки

Наталія Землянська зазначає, що тенденція до зростання кількості жінок, які обирають для навчання професії, що традиційно вважалися "чоловічими", спостерігається з другого півріччя 2023 року. Серед популярних напрямів: машиніст насосних установок, машиніст крана, слюсар з механоскладальних робіт, машиніст підземних установок, вантажник, оператор верстатів із програмним керуванням, гірник, слюсар-ремонтник, водій тролейбуса.

Можу сказати, що попит у жінок на традиційно "чоловічі" професії дуже високий. Так, наприклад, протягом тижня після того, як Київський метрополітен опублікував оголошення про набір жінок, вони отримали 450 заявок на близько 30 можливих місць,

– повідомила Землянська.

Таким чином, протягом перших п'яти місяців цього року спостерігається зростання кількості працевлаштованих жінок: з 45 100 до 47 800 осіб (збільшення на 5,9%), а також жінок, які проходили професійне навчання – з 9 700 до 16 900 осіб (зростання на 75,3%).