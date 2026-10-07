Попит на обігрівачі в Україні злетів утричі: Prom назвав середні ціни

Напередодні холодного сезону українці активніше купують техніку та товари для обігріву. Найбільше зріс інтерес до приладів, які можна використовувати без стабільного електропостачання.

Попит на автономні обігрівачі зріс утричі

Одним із найпомітніших трендів стало зростання попиту на передпускові та автономні підігрівачі. За рік кількість замовлень у цій категорії збільшилася втричі, як відомо з даних аналітики маркетплейсу Prom, пише Dilo.

Середній чек на такі товари становить 4 877 гривень. Найчастіше покупці обирають автономні дизельні та газові обігрівачі потужністю від 4 до 12 кіловат. Такі прилади дають змогу обігрівати приміщення за умов перебоїв зі світлом.

Загалом попит на кліматичну техніку зріс на 80%, а середній чек у категорії становить 3 804 гривні.

Що купують для дому

Українці також активніше купують звичні опалювальні прилади для житла. Зокрема, помітно зріс попит на конвектори:

продажі конвекторів збільшилися на 68%;

середній чек – 2 805 гривень;

найчастіше обирають моделі потужністю 1,5 – 2 кіловати.

Масляні та керамічні обігрівачі стали купувати на 38% частіше. Середні витрати на них становлять 3 240 гривень.

Зростає попит і на товари, які допомагають зігрітися без необхідності обігрівати все приміщення: продажі термоковдр та електропростирадл за рік подвоїлися. Середній чек у цій категорії становить 1 077 гривень. Покупці найчастіше обирають:

компактні USB-моделі, які можна підключати до павербанків; стандартні двоспальні електропростирадла; термоковдри для індивідуального обігріву.

Попит на грілки також збільшився – на 60%. Середній чек у цій категорії становить 596 гривень. Найчастіше купують кишенькові мінігрілки, а також плюшеві та стандартні електричні моделі.

Нагадаємо, що у вересні аналітика Prom показала, що українці масово запасаються продуктами. Помітно частіше стали замовляти через інтернет продукти, які можна зберігати тривалий час.

Найпомітніше українці збільшили онлайн-замовлення круп. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, їх купують у понад 2,2 раза частіше.

Середній чек досягнув 529 гривень, що на 35% більше, ніж торік. Найчастіше до кошика потрапляють:

вівсяна крупа;

гречка;

пшенична крупа;

рис.

Ще одна категорія, яка суттєво додала в попиті, – консерви. Кількість замовлень зросла у 1,7 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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