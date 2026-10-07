Попит на автономні обігрівачі зріс утричі

Одним із найпомітніших трендів стало зростання попиту на передпускові та автономні підігрівачі. За рік кількість замовлень у цій категорії збільшилася втричі, як відомо з даних аналітики маркетплейсу Prom, пише Dilo.

Середній чек на такі товари становить 4 877 гривень. Найчастіше покупці обирають автономні дизельні та газові обігрівачі потужністю від 4 до 12 кіловат. Такі прилади дають змогу обігрівати приміщення за умов перебоїв зі світлом.

Загалом попит на кліматичну техніку зріс на 80%, а середній чек у категорії становить 3 804 гривні.

Що купують для дому

Українці також активніше купують звичні опалювальні прилади для житла. Зокрема, помітно зріс попит на конвектори:

продажі конвекторів збільшилися на 68%;

середній чек – 2 805 гривень;

найчастіше обирають моделі потужністю 1,5 – 2 кіловати.

Масляні та керамічні обігрівачі стали купувати на 38% частіше. Середні витрати на них становлять 3 240 гривень.

Зростає попит і на товари, які допомагають зігрітися без необхідності обігрівати все приміщення: продажі термоковдр та електропростирадл за рік подвоїлися. Середній чек у цій категорії становить 1 077 гривень. Покупці найчастіше обирають:

компактні USB-моделі, які можна підключати до павербанків; стандартні двоспальні електропростирадла; термоковдри для індивідуального обігріву.

Попит на грілки також збільшився – на 60%. Середній чек у цій категорії становить 596 гривень. Найчастіше купують кишенькові мінігрілки, а також плюшеві та стандартні електричні моделі.

Нагадаємо, що у вересні аналітика Prom показала, що українці масово запасаються продуктами. Помітно частіше стали замовляти через інтернет продукти, які можна зберігати тривалий час.

Найпомітніше українці збільшили онлайн-замовлення круп. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, їх купують у понад 2,2 раза частіше.

Середній чек досягнув 529 гривень, що на 35% більше, ніж торік. Найчастіше до кошика потрапляють:

вівсяна крупа;

гречка;

пшенична крупа;

рис.

Ще одна категорія, яка суттєво додала в попиті, – консерви. Кількість замовлень зросла у 1,7 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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