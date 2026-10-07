Спрос на автономные обогреватели вырос в три раза

Одним из самых заметных трендов стал рост спроса на предпусковые и автономные обогреватели. За год количество заказов в этой категории увеличилось втрое, как следует из данных аналитики маркетплейса Prom, пишет Dilo.

Средний чек на такие товары составляет 4 877 гривен. Чаще всего покупатели выбирают автономные дизельные и газовые обогреватели мощностью от 4 до 12 киловатт. Такие приборы позволяют обогревать помещения в условиях перебоев с электричеством.

В целом спрос на климатическую технику вырос на 80%, а средний чек в этой категории составляет 3 804 гривны.

Что покупают для дома

Украинцы также активнее покупают привычные отопительные приборы для жилья. В частности, заметно вырос спрос на конвекторы:

продажи конвекторов увеличились на 68%;

средний чек – 2 805 гривен;

чаще всего выбирают модели мощностью 1,5–2 киловатта.

Масляные и керамические обогреватели стали покупать на 38% чаще. Средние расходы на них составляют 3 240 гривен.

Растет спрос и на товары, которые помогают согреться без необходимости обогревать все помещение: продажи термоодеял и электропростыней за год удвоились. Средний чек в этой категории составляет 1 077 гривен. Покупатели чаще всего выбирают:

компактные USB-модели, которые можно подключать к портативным зарядным устройствам; стандартные двуспальные электропростыни; термоодеяла для индивидуального обогрева.

Спрос на грелки также вырос – на 60%. Средний чек в этой категории составляет 596 гривен. Чаще всего покупают карманные мини-грелки, а также плюшевые и стандартные электрические модели.

Напомним, что в сентябре аналитика Prom показала, что украинцы массово запасаются продуктами. Заметно чаще стали заказывать через интернет продукты, которые можно хранить длительное время.

Более всего украинцы увеличили онлайн-заказы на крупы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их покупают более чем в 2,2 раза чаще.

Средний чек достиг 529 гривен, что на 35% больше, чем в прошлом году. Чаще всего в корзину попадают:

овсяная крупа;

гречка;

пшеничная крупа;

рис.

Еще одна категория, спрос на которую существенно вырос, – консервы. Количество заказов увеличилось в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отдельно рассказываем, что украинцам стоит купить, готовясь к зиме.