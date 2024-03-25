Конкуренції не вийшло: Х не перевершив YouTube та TikTok за два роки

Уже протягом двох років соцмережа Х, яка зараз належить Ілону Маску, не може скласти конкуренцію для YouTube та TikTok. Раніше мільярдер обіцяв переманити до себе інфлюєнсерів.

Чому Х досі не став конкурентним

Користувачі платформи Х часто зауважують, що вона ще далека від того, аби стати конкурентною та бути основним джерелом доходу для блогерів.

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Через два місяці після придбання соцмережі, Ілон Маск провів відеодзвінок з кількома інфлюєнсерами. Він запитав у них поради, як зробити його платформу кращою та, чим їх приваблює YouTube.

Багато його співрозмовників наголосило на злагодженій системі монетизації контенту на YouTube. Тому мільярдер пообіцяв зробити платформу гідним конкурентом таких сайтів, як YouTube від Google і TikTok. З того часу минуло два роки, а результати залишилися посередніми.

У 2023 році платформа запустила програму розподілу доходів від реклами, як ключову частину своїх зусиль із залучення авторів. Автори та маркетологи, які співпрацюють з Х, досі говорять про відсталість від конкурентів.

Є дві основні скарги: