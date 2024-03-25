Нові рекорди ціни кави

Як показують дані з бірж, ціна тонни какао-бобів сягнула нового рекорду та перевищила позначку у 8 900 доларів. Попередній рекорд не протримався навіть кількох днів.

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З початку 2024 року котирування на какао-боби злетіли більш ніж вдвічі. Коли попит зріс, показник почав зростати ще активніше. Лише за минулий тиждень ціна виросла на 11,5%.

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Ціна какао-бобів почала бити рекорди після новин про те, що врожай на заході Африки може мати менший об'єм, аніж очікувалося раніше. Глобальний попит на сировину залишається високим, але лісові пожежі та суха погода вносять свої корективи.

Ще минулого місяця котирування какао-бобів на біржах не перевищувало 5 тисяч доларів за тонну. Деякі заводи через зростання ціни припинили переробляти сировину, адже не можуть дозволити собі закупівлю за такою високою ціною.

Аналітики припускають, що дефіцит на ринку складе 373 тисячі тонн, тобто на 300 тисяч більше, аніж минулого року. Відтак, варто очікувати, що у найближчому майбутньому ціна шоколаду також суттєво виросте.