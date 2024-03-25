Почему Х до сих пор не стал конкурентным

Пользователи платформы Х часто замечают, что она еще далека от того, чтобы стать конкурентной и быть основным источником дохода для блогеров.

Читайте также Новая нефть: какое сырье шокирует мир своей рекордной ценой

Напомним! Через два месяца после приобретения соцсети, Илон Маск провел видеозвонок с несколькими инфлюенсерами. Он спросил у них советы, как сделать его платформу лучше и, чем их привлекает YouTube.

Многие его собеседники отметили слаженную систему монетизации контента на YouTube. Поэтому миллиардер пообещал сделать платформу достойным конкурентом таких сайтов, как YouTube от Google и TikTok. С того времени прошло два года, а результаты остались посредственными.

В 2023 году платформа запустила программу распределения доходов от рекламы, как ключевую часть своих усилий по привлечению авторов. Авторы и маркетологи, которые сотрудничают с Х, до сих пор говорят об отсталости от конкурентов.

Есть две основные жалобы: