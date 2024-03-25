Почему Х до сих пор не стал конкурентным
Пользователи платформы Х часто замечают, что она еще далека от того, чтобы стать конкурентной и быть основным источником дохода для блогеров.
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Многие его собеседники отметили слаженную систему монетизации контента на YouTube. Поэтому миллиардер пообещал сделать платформу достойным конкурентом таких сайтов, как YouTube от Google и TikTok. С того времени прошло два года, а результаты остались посредственными.
В 2023 году платформа запустила программу распределения доходов от рекламы, как ключевую часть своих усилий по привлечению авторов. Авторы и маркетологи, которые сотрудничают с Х, до сих пор говорят об отсталости от конкурентов.
Есть две основные жалобы:
- неудовлетворительное состояние рекламного бизнеса Х, который препятствует авторам нормально зарабатывать;
- непоследовательность выплат.