Хто не може бути ФОП: обмеження і заборони

В Україні кожен має право на підприємницьку діяльність, але це право не є абсолютним. Існує низка законодавчих обмежень, які визначають, хто саме не може бути фізичною особою-підприємцем (ФОП) або які види діяльності заборонені для такої форми ведення бізнесу.

Право на підприємництво: кому дозволено

Згідно зі статтею 42 Конституції України та пунктом 1 статті 50 Цивільного кодексу України, право на провадження підприємницької діяльності мають особи з повною цивільною дієздатністю. Тобто це люди, які досягли 18 років і можуть нести відповідальність за свої дії. 24 Канал розповідає докладніше про винятки, коли громадяни не можуть стати ФОП.

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Хто не має права на реєстрацію ФОП:

Посадові особи державної влади та місцевого самоврядування

Законодавство прямо обмежує підприємницьку діяльність для таких осіб. Це, зокрема, народні депутати, судді, прокурори, службовці Офісу Президента, представники обласних та міських рад тощо.

Навіть після звільнення з посади, така особа певний час не має права на реєстрацію ФОП – варто звіритися із законом, який регулює конкретну посаду.

Особи до 18 років

Повна цивільна дієздатність настає з 18 років. Утім, особи віком 16–18 років можуть стати ФОП лише за наявності нотаріально завіреної згоди батьків або опікунів.

Особи з судовою забороною на підприємництво

Якщо суд ухвалив рішення про заборону провадження підприємницької діяльності (наприклад, у справі про шахрайство), така особа отримає відмову при спробі зареєструватися як ФОП.

Особи з непогашеною судимістю за корисливі злочини

Йдеться про крадіжки, хабарництво, шахрайство тощо. Поки така судимість не погашена або не знята, реєстрація ФОП заборонена.

Заборонені для ФОП види діяльності

Навіть якщо фізична особа має право на реєстрацію ФОП, деякі види діяльності не можна провадити у цій формі, особливо в межах спрощеної системи оподаткування. Серед них:

обіг наркотичних і психотропних речовин;

судово-медична експертиза;

охорона об’єктів державної власності;

виробництво палива, зокрема продукції з біоетанолом;

діяльність банків, страхових компаній, ломбардів (окрім агентів і брокерів);

організація телебачення та радіомовлення;

надання вищої та середньої освіти;

медична діяльність (лікувальні заклади);

будівництво та експлуатація автомобільних доріг;

операції з металобрухтом тощо.

Важливо. Перед реєстрацією ФОП обов'язково перевірте, чи дозволено провадити ваш вид діяльності в цій формі. Якщо ні – розгляньте варіант створення юридичної особи.

Коли варто реєструвати ФОП Згідно зі статтею 42 Господарського кодексу України, підприємництво – це систематична діяльність із метою отримання прибутку.

Однак у законодавстві відсутнє чітке визначення терміну "систематичність". Тому багато хто відкладає реєстрацію до моменту стабільного доходу. Але практика показує, що навіть 3-4 платежі на рік можуть трактуватись як підприємницька діяльність. У такому разі податкова може звинуватити вас у незареєстрованій господарській діяльності з відповідними штрафами.

Коли вам можуть відмовити у реєстрації ФОП

Державний реєстратор може відмовити в реєстрації ФОП, якщо:

ви підпадаєте під вищезазначені заборони або обмеження;

у вас є податковий борг, зокрема не пов’язаний із підприємницькою діяльністю;

наявна непогашена судимість за фінансові злочини.

Тож, радимо перед тим як реєструвати ФОП, переконатися, що ви маєте право на ведення підприємницької діяльності; ваш вид діяльності дозволений для ФОП; у вас немає юридичних чи податкових обмежень.