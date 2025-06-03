NovaPay обмежить грошові перекази для фізосіб, які регулярно отримують кошти післяплатою

"Нова пошта" попередила про можливі обмеження грошових переказів через фінансовий сервіс NovaPay. Це стосуватиметься фізичних осіб, які регулярно отримують кошти післяплатою, але не зареєстровані як ФОП або юридичні особи.

NovaPay перевірятиме грошові перекази

У компанії пояснили, що зміни пов'язані з виконанням вимог Закону України №361-IX, який зобов'язує фінансові установи проводити перевірки операцій клієнтів та оцінювати їх на наявність фінансових ризиків, інформує 24 Канал.

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Якщо фізична особа часто отримує післяплатою значні суми, NovaPay може обмежити надання фінансових послуг до моменту надання пояснень щодо походження коштів,

– зазначили в повідомленні.

"Нова пошта" запевняє, що не обмежуватиме кількість надісланих чи отриманих посилок. Йдеться винятково про грошові перекази. Компанія рекомендує підприємцям зареєструвати ФОП або укласти офіційний договір для безперешкодного користування послугами.

Що цьому передувало

Питання контролю онлайн-продажів та оподаткування фізичних осіб, які активно користуються платіжними платформами, є частиною ширшої податкової реформи, яку просуває держава у межах співпраці з МВФ.

Ще у грудні 2024 року голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що Верховна Рада у 2025 році розглядатиме законопроєкт, який надасть цифровим платформам статус податкових агентів. Це означає, що онлайн-сервіси можуть бути зобов’язані самостійно утримувати й перераховувати податки з доходів своїх користувачів.

У межах цього курсу посилюється і контроль з боку Державної податкової служби. Відомство отримало нові інструменти моніторингу онлайн-продажів, а вже у травні 2025 року деякі користувачі платіжних систем почали отримувати повідомлення з вимогою пояснити походження коштів, які надходили їм через сервіси переказів. Це стало приводом для посилення обережності серед користувачів платформи NovaPay, а також сигналом про зміну правил гри для неформальних онлайн-продавців.