NovaPay будет проверять денежные переводы

В компании объяснили, что изменения связаны с выполнением требований Закона Украины №361-IX, который обязывает финансовые учреждения проводить проверки операций клиентов и оценивать их на наличие финансовых рисков, информирует 24 Канал.

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Если физическое лицо часто получает наложенным платежом значительные суммы, NovaPay может ограничить предоставление финансовых услуг до момента предоставления объяснений о происхождении средств,

– отметили в сообщении.

"Новая почта" уверяет, что не будет ограничивать количество отправленных или полученных посылок. Речь идет исключительно о денежных переводах. Компания рекомендует предпринимателям зарегистрировать ФЛП или заключить официальный договор для беспрепятственного пользования услугами.

Что этому предшествовало

Вопрос контроля онлайн-продаж и налогообложения физических лиц, которые активно пользуются платежными платформами, является частью более широкой налоговой реформы, которую продвигает государство в рамках сотрудничества с МВФ.

Еще в декабре 2024 года председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Верховная Рада в 2025 году будет рассматривать законопроект, который предоставит цифровым платформам статус налоговых агентов. Это означает, что онлайн-сервисы могут быть обязаны самостоятельно удерживать и перечислять налоги с доходов своих пользователей.

В рамках этого курса усиливается и контроль со стороны Государственной налоговой службы. Ведомство получило новые инструменты мониторинга онлайн-продаж, а уже в мае 2025 года некоторые пользователи платежных систем начали получать сообщения с требованием объяснить происхождение средств, которые поступали им через сервисы переводов. Это стало поводом для усиления осторожности среди пользователей платформы NovaPay, а также сигналом об изменении правил игры для неформальных онлайн-продавцов.