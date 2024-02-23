Польща готується до заборони українських продуктів: що включено в список

Мова йде про ряд товарів, які є надважливими для її власного ринку. Крім того, розглядається можливість проведення контролю за українськими товарами на кордоні.

На що планують запровадити обмеження

Відтак, Польща планує встановити значні обмеження на імпорт ряду товарів з України. Про це повідомив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський.

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Ми прагнемо досягти двосторонньої угоди з Україною, яка б і замінила чинне ембарго на зерно, і розширила б заходи захисту ринку на інші чутливі продукти. Ми хочемо запровадити суттєві обмеження на приплив таких товарів з України, включно з детальним і навіть обмежувальним прикордонним контролем,

– йдеться в повідомленні.

Він зазначив, що обмеження на ввезення планується запровадити для:

цукру;

м'яса птиці;

яєць;

замороженої малини;

яблучного соку;

соняшникової та ріпакової олії.

Чому українська аграрна продукція є загрозою для Європи

Секерський висловив також думку, що українська аграрна продукція є загрозою не лише для Польщі, а й для всієї Європи. Оскільки, за його словами, фермери з ЄС не в змозі витримати конкуренцію.

Через надмірне відкриття території Європейського Союзу для припливу товарів з України найбільших втрат зазнали польські фермери. Немає сумнівів, що Україні потрібно допомогти, але відкриття для імпорту сільгосппродукції до ЄС не може бути таким, як зараз,

– сказав польський міністр.

Водночас міністр аграрної політики Микола Сольський раніше зазначав, що польські фермери значно перебільшують вплив України на їхні проблеми.

Ми завжди намагалися і намагаємося вести переговори. Я абсолютно впевнений, що цей градус емоцій потрібно зменшити й точно не використовувати українську тематику ...Протест у Польщі, на відміну від усіх інших країн, має гіперболізовану увагу до України,

– констатував голова Мінагрополітики.

Він також додатково пояснив, що протягом останнього року:

Україна експортувала до Польщі продукції на – 1,6 – 1,7 мільярда доларів;

а імпортувала з неї – на практично порівняні 1,1 – 1,2 мільярда доларів.

При цьому, як зазначив Сольський, "ніхто з українців не чув, що треба щось забороняти ввозити з Польщі".