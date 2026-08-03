Росія полює на українські АЗС: зруйновані 37 комплексів Нафтогазу

Майже чотири десятки автозаправних комплексів Нафтогазу постраждали від російських обстрілів від початку року. Частина з них пошкоджені критично і наразі не працюють.

Наслідки ворожих атак

За сім місяців 2026 року Росія атакувала 32 заправки UKRNAFTA та ще 5 комплексів Укргазвидобування, повідомили в Нафтогазі.

Частину автозаправок компанія зуміла відновити після ворожих обстрілів.

Однак російська армія б'є по АЗС навмисно, оскільки розуміє, що цією цивільною інфраструктурою щодня користуються тисячі українців. Тому після проведення ремонтів та відновлення роботи заправок ворог цілить по них повторно.

У прифронтових регіонах від наявності пального залежить робота екстрених служб, комунального транспорту, медиків і рятувальників. Ворог це прекрасно усвідомлює, тому намагається ускладнити життя людей і залишити громади без критично необхідних ресурсів,

– зазначив виконувач обов’язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Проте компанія все одно продовжує ремонтувати та відновлювати АЗС, щоб постачати пальне українцям.

Нафтогаз продовжує забезпечувати пальним міста й громади. Особлива увага – прифронтовим регіонам,

– наголосили в Нафтогазі.

Загалом з 2014 року внаслідок російської агресії мережа Нафтогаз втратила 123 автозаправні комплекси. Більшість з них опинилися на окупованих територіях – 67. Інші АЗК або зазнали критичних руйнувань, або закрилися через близькість до зони бойових дій.

Таким чином, Росія намагається за допомогою обстрілів АЗС додатково тиснути на Україну, однак інфраструктуру відновлюють, а постачання пального, зокрема у прифронтові регіони, триває.

Нагадаємо, в Україні розглядають можливість прирівняти АЗС у прифронтових областях до обʼєктів критичної інфраструктури. Це дозволить спрямувати на їхній захист додаткові ресурси та забезпечити стабільну роботу.