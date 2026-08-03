Последствия вражеских атак

За семь месяцев 2026 года Россия совершила атаки на 32 заправки UKRNAFTA и еще 5 комплексов "Укргаздобычи", сообщили в "Нафтогазе".

Часть заправочных комплексов компания сумела восстановить после вражеских обстрелов.

Однако российская армия наносит удары по АЗС намеренно, поскольку понимает, что этой гражданской инфраструктурой ежедневно пользуются тысячи украинцев. Поэтому после проведения ремонтов и возобновления работы заправок враг наносит по ним повторные удары.

В прифронтовых регионах от наличия топлива зависит работа экстренных служб, коммунального транспорта, медиков и спасателей. Враг это прекрасно осознает, поэтому пытается усложнить жизнь людей и оставить общины без критически необходимых ресурсов,

– отметил исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Однако компания по-прежнему продолжает ремонтировать и восстанавливать АЗС, чтобы поставлять топливо украинцам.

"Нафтогаз" продолжает обеспечивать топливом города и населенные пункты. Особое внимание уделяется прифронтовым регионам,

– подчеркнули в "Нафтогазе".

Всего с 2014 года в результате российской агрессии сеть "Нафтогаза" потеряла 123 автозаправочных комплекса. Большинство из них оказались на оккупированных территориях – 67. Остальные АЗК либо подверглись серьезным разрушениям, либо закрылись из-за близости к зоне боевых действий.

Таким образом, Россия пытается с помощью обстрелов АЗС дополнительно оказать давление на Украину, однако инфраструктуру восстанавливают, а поставки топлива, в частности в прифронтовые регионы, продолжаются.

Напомним, в Украине рассматривают возможность приравнять АЗС в прифронтовых областях к объектам критической инфраструктуры. Это позволит направить на их защиту дополнительные ресурсы и обеспечить стабильную работу.