Удари по АЗС: де найскладніша ситуація з заправками

АЗС у Нікополі, Тростянці, Куп'янську, Шевченковому повністю припинили роботу, однак альтернативні способи заправитися досі можна знайти. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін.

Офіційних даних щодо кількості уражених російськими дронами заправок у відкритому доступі не оприлюднювали. Однак влада публічно визнає проблему й анонсувала надання АЗС у прифронтових областях статусу критичної інфраструктури.

Паливний експерт Дмитро Льоушкін зауважує, що попри російський терор, про повну відсутність можливості заправитися не йдеться.

Дмитро Льоушкін Експерт паливного ринку, засновник Prime Group Питання гостро не стоїть, що немає де заправитися. Усюди можна заправитися. Це не той 2022 рік, коли фізично не було палива. Зараз є проблема логістики, неможливо заправитися, щоб хот-дога скуштувати, кави попити. Але робити це на АЗС зараз і не потрібно, бо досить небезпечно.

Попри відсутність відкритих офіційних підрахунків, приблизну картину щодо кількості

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

атакованих Росією автозаправних станцій дають інші джерела:

CEO компанії WOG Андрій Пивоварський наприкінці червня наводив цифру у понад 150 АЗК, що згоріли в Україні за два місяці;

на початку липня видання "НафтоРинок", підсумовуючи кількість атак із квітня, повідомляло про 186 випадків із влучаннями чи пошкодженнями станцій;

OSINT-аналітик Клеман Молін нарахував 160 нещодавно атакованих заправних станцій в Україні.

Які заходи потрібні для мінімізації наслідків ударів по заправках

Систематичні удари Росії по заправках завдають збитків бізнесам та загрожують безпеці працівників і клієнтів. Аби максимально зберегти життя й здоров'я людей, а також послабити тиск на компанії, які торгують пальним, держава має вжити заходів.

З погляду експерта Дмитра Льоушкіна, вразливими точками цієї системи є передбачувані маршрути бензовозів і скупчення людей та техніки на заправках. Незахищені від дронів дороги підвищують ризики для логістики, а кафе при АЗК продовжують час перебування на станції. Особливо проблемним це стає в прифронтових областях.

Перше, що потрібно зробити зараз, – це прорахувати логістику. Якщо є зрозумілі шляхи, якими їздять бензовози, їх треба закрити антидроновими сітками. Також потрібно встановлювати чіткі правила перебування на АЗК: припинити торгівлю алкоголем, хот-догами, кавою, роботу кафе. Хоча б на прифронтових територіях. Але владі потрібно набратися сил і сказати про це операторам,

– говорить експерт.

Ідею встановлювати на заправках мобільні укриття Дмитро Льоушкін критикує, вважаючи нелогічною й називаючи чіткі правила перебування на АЗС під час повітряних тривог більш ефективними. Наприклад, вимога залишити територію станції й відійти від неї принаймні на певну відстань, якщо існує загроза безпеці.

"Навіщо сидіти в бомбосховищі на АЗК, коли краще відійти від нього? І не потрібно змушувати операторів АЗС витрачати гроші на цю дурню. Можна встановити правило: у разі повітряної атаки відійдіть від заправки на 100 метрів", – пропонує експерт.

Ще один момент – підтримка самого постраждалого бізнесу. На думку Дмитра Льоушкіна, держава могла б запровадити точкові податкові послаблення, аби стимулювати відновлення пошкодженої інфраструктури й запобігти зростанню цін через додаткові витрати мереж. Наприклад, на певний час звільнити від податку на прибуток конкретні постраждалі АЗС.

З погляду експерта, попри систематичні удари, наразі не йдеться про кризу з пальним в Україні, оскільки постачання ресурсу триває. Однак на випадок погіршення ситуації з його роздрібним продажем можна використати модель адресної доставки. Нині такий спосіб торгівлі поза законом, тож для його впровадження потрібне законодавче врегулювання.

Водночас мобільні АЗС можуть стати небезпечною альтернативою, оскільки бензовози й надалі будуть мішенями для ворожих атак.

Нагадаємо, що в найближчі два тижні можливе суттєве подорожчання пального в Україні. Його спричиняють логістичні проблеми та викликаний підвищеним попитом від аграріїв дефіцит дизелю на заправках.

Ціни на пальне можуть наблизитися до 100 гривень за літр і перетнути цю позначку, якщо держава не втрутиться й не спробує сповільнити процес подорожчання.