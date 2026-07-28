Що спричинило зростання цін на пальне в Україні

Логістичні проблеми та викликаний підвищеним попитом від аграріїв дефіцит на заправках спричиняють подорожчання пального. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт паливного ринку Дмитро Льоушкін.

Україна змушена імпортувати бензин і дизель через руйнування Росією власних нафтопереробних потужностей. Серед ключових проблем, через які ціни на пальне зростають, експерт наводить наступні:

ускладнена логістика через низький рівень води в Дунаї (кораблі возять 1 – 2 тисячі тонн ресурсу замість 4 тисяч, як раніше), а також загрозу російських ударів по суднах у Чорному морі (після атаки на газовоз LPG Gas Lisbon Греція не надає великих кораблів);

через низький рівень води в Дунаї (кораблі возять 1 – 2 тисячі тонн ресурсу замість 4 тисяч, як раніше), а також загрозу російських ударів по суднах у Чорному морі (після атаки на газовоз LPG Gas Lisbon Греція не надає великих кораблів); плановий ремонт нафтопереробного заводу Orlen, що зменшило квоти на постачання із західного напрямку;

із західного напрямку; локальний дефіцит пального, який виник через значну різницю гуртових і роздрібних цін на дизель, що підштовхнула аграріїв до скуповування ресурсу на заправках.

Дмитро Льоушкін Експерт паливного ринку, засновник Prime Group У нас є певний дефіцит. Компанія Укрнафта намагалася трохи притримувати ціни й поставила їх низькими. Гуртові ж ціни вже 90 – 95 гривень [за літр дизелю, – 24 Канал], а на заправках 80 – 85 гривень. Що зробили наші аграрії? Вони поїхали не на автобази, а на заправки й висушили їх.

За словами директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, попит на дизпальне в Україні зростає, зокрема, через коригування логістики збуту зерна аграріями й часткову переорієнтацію з портів на автотранспорт. Існує потреба у збільшенні постачань, проте знайти додаткові ресурси складно через високу конкуренцію з іншими імпортерами.

Проблемним моментом для постачання бензину став перехід на стандарт Е10 (з додаванням до 10% етанолу).

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи А-95 Схоже, вже є реальний дефіцит. Нулі світяться то на одній, то на іншій, то на третій мережі АЗС. Усе через запровадження з 1 липня стандарту Е10. У країні його виробляти неможливо через безпекову ситуацію й абсурдну податкову систему. А закордонні постачальники збільшити випуск Е10 не можуть. Зокрема ми втратили НПЗ Hellenic Petroleum, який завжди рятував ринок в пікові навантаження, але Е10 він не випускає.

Директор Науково-технічного центру "Псіхєя" Сергій Сапєгін у дописі на фейсбуці зазначає, що Україна нині переживає ціновий шок на ринку пального, однак продовжує зберігати контроль над постачаннями ресурсу. Найскладнішою є ситуація з дизпаливом, оскільки за сім днів європейські котирування зросли на понад 10%, а до його вартості додаються витрати на логістику, податки тощо.

Сергій Сапєгін Директор Науково-технічного центру "Псіхєя" Що справді сталося – це сильний ціновий шок. Упродовж 20 – 27 липня бензин А-95 подорожчав із 76,58 до 80,95 гривні за літр, або приблизно на 5,7%. Дизель – з 78,40 до 88,03 гривні за літр, тобто на 12,3%.

Сергій Сапєгін говорить, що ціни на пальне в дешевших мережах (дискаунтерах) зростали швидше, ніж у преміальних, оскільки їхній запас міцності для стримування подорожчання менший. Тож різниця між ними станом на 27 липня скоротилася до 3,41 гривні по дизелю:

у преміальних мережах він коштував у середньому 90,01 гривні за літр;

у дискаунтерів – 86,60 гривні за літр.

На думку експерта, попри складну ситуацію з високими цінами, в Україні не йдеться про паливну кризу, оскільки ринок продовжує функціонувати.

Як дорожчатиме пальне в Україні

За прогнозом експерта Дмитра Льоушкіна, цього тижня варто очікувати, що ціни на пальне перетнуть позначку 90 гривень за літр. Подорожчання триватиме й у першій третині серпня.

На преміальних заправках 95 – 96 гривень має коштувати дизельне пальне, а бензин – десь під 90 гривень. На менш преміальних заправках вони будуть коштувати 90 гривень. Але на цьому подорожчання не зупиниться. На наступному тижні також десь до 5 гривень буде підвищення ціни. Мають наблизитися до сотні,

– говорить експерт.

Щодо подальшого розвитку подій Дмитро Льоушкін припускає, що держава може втрутитися й спробувати сповільнити просування ціни в зону 100 гривень за літр пального.

Експерт Сергій Куюн також прогнозує зростання цін на пальне. На його думку, для кінця липня – початку серпня реалістична перспектива по дизелю становить 90 гривень за літр, а по бензину – 85 гривень.

З погляду експерта Сергія Сапєгіна, в Україні існує простір для стабілізації й корекції цін на дизель з часом, зокрема, завдяки послабленню зовнішнього тиску (зниженню світових цін на нафту, зовнішніх котирувань дизпалива). Однак все залежить від геополітичної ситуації довкола Ірану й стабілізації постачань ресурсів через Ормузьку протоку. Зростання котирувань може швидко нівелювати потенціал для подешевшання.

Які ціни на пальне в Україні зараз

За даними Консалтингової групи А-95, середні ціни на пальне в Україні станом на 28 липня наступні:

бензин А-95 преміум – 84,14 гривні за літр (-4 копійки порівняно з 27 липня);

бензин А-95 – 80,87 гривні за літр (-4 копійки);

бензин А-92 – 77,66 гривні за літр (+2 копійки);

дизпальне – 88,88 гривні за літр (+70 копійок);

автогаз – 42,10 гривні за літр (+57 копійок).

Нагадаємо, що Росія посилила атаки на заправки України. Найскладнішою є ситуація в прифронтових областях, зокрема Харківській та Донецькій. Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомляв, що на Харківщині знищені понад 80 автозаправних станцій.