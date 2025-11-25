Один з найбільших заводів України не змогли продати: не знайшли жодного покупця

25 листопада мав відбутися аукціон з приватизації Одеського припортового заводу. на аукціон не зареєструвався жоден учасників, тому завод продовжує пошук нового власника.

Чому не вдався продаж Одеського припортового заводу?

Одеський припортовий завод виставлявся на продаж за 4,49 мільярди гривень, проте через відсутність зареєстрованих учасників аукціон визнано таким, що не відбувся, пише 24 Канал з посиланням на Фонд держмайна.

Одеський припортовий завод – одне з найбільших хімічних підприємств України, розташоване в місті Південне Одеської області. Умови приватизації цього активу з самого початку були непростими, адже об’єкт потребує значних інвестицій та спеціалізованої експертизи.

У ФДМУ стверджують, що на ринку є інтерес до підприємства, проте міжнародні партнери наголошували на необхідності додаткового часу та коригуванні окремих умов для участі.

Тож тепер у Фонді працюють із зацікавленими сторонами, щоб сформувати більш збалансований та привабливий пакет умов. Якщо хтось з інвесторів купить завод, від буде зобов’язаний:

зберегти основні види діяльності заводу;

інвестувати у модернізацію потужностей та розвиток виробництва не менше 500 мільйонів гривень;

погасити протягом 12 місяців борги із заробітної плати та перед бюджетом (понад 366,8 мільйонів гривень);

поетапно погасити прострочену кредиторську заборгованість.

Цікаво! Одеський припортовий завод спеціалізується на виробництві аміаку та карбаміду й перевалці хімічних вантажів через морський термінал. Від початку повномасштабного вторгнення основне виробництво ОПЗ перебуває в режимі простою/консервації, а підприємство виконує обмежені логістичні функції.

