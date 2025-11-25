Один из крупнейших заводов Украины не смогли продать: не нашли ни одного покупателя

25 ноября должен был состояться аукцион по приватизации Одесского припортового завода. на аукцион не зарегистрировался ни один участник, поэтому завод продолжает поиск нового владельца.

Почему не удалась продажа Одесского припортового завода?

Одесский припортовый завод выставлялся на продажу за 4,49 миллиарда гривен, однако из-за отсутствия зарегистрированных участников аукцион признан таким, несостоявшимся, пишет 24 Канал со ссылкой на Фонд госимущества.

Одесский припортовый завод – одно из крупнейших химических предприятий Украины, расположено в городе Южное Одесской области. Условия приватизации этого актива с самого начала были непростыми, ведь объект требует значительных инвестиций и специализированной экспертизы.

В ФГИУ утверждают, что на рынке есть интерес к предприятию, однако международные партнеры отмечали необходимость дополнительного времени и корректировке отдельных условий для участия.

Поэтому теперь в Фонде работают с заинтересованными сторонами, чтобы сформировать более сбалансированный и привлекательный пакет условий. Если кто-то из инвесторов купит завод, от будет обязан:

сохранить основные виды деятельности завода;

инвестировать в модернизацию мощностей и развитие производства не менее 500 миллионов гривен;

погасить в течение 12 месяцев долги по заработной плате и перед бюджетом (более 366,8 миллионов гривен);

поэтапно погасить просроченную кредиторскую задолженность.

Интересно! Одесский припортовый завод специализируется на производстве аммиака и карбамида и перевалке химических грузов через морской терминал. С начала полномасштабного вторжения основное производство ОПЗ находится в режиме простоя/консервации, а предприятие выполняет ограниченные логистические функции.

