Один из крупнейших заводов Украины не смогли продать: не нашли ни одного покупателя
- Аукцион по приватизации Одесского припортового завода не состоялся из-за отсутствия зарегистрированных участников.
- Фонд госимущества планирует скорректировать условия продажи, поскольку завод требует значительных инвестиций и специализированной экспертизы.
25 ноября должен был состояться аукцион по приватизации Одесского припортового завода. на аукцион не зарегистрировался ни один участник, поэтому завод продолжает поиск нового владельца.
Почему не удалась продажа Одесского припортового завода?
Одесский припортовый завод выставлялся на продажу за 4,49 миллиарда гривен, однако из-за отсутствия зарегистрированных участников аукцион признан таким, несостоявшимся, пишет 24 Канал со ссылкой на Фонд госимущества.
Одесский припортовый завод – одно из крупнейших химических предприятий Украины, расположено в городе Южное Одесской области. Условия приватизации этого актива с самого начала были непростыми, ведь объект требует значительных инвестиций и специализированной экспертизы.
В ФГИУ утверждают, что на рынке есть интерес к предприятию, однако международные партнеры отмечали необходимость дополнительного времени и корректировке отдельных условий для участия.
Поэтому теперь в Фонде работают с заинтересованными сторонами, чтобы сформировать более сбалансированный и привлекательный пакет условий. Если кто-то из инвесторов купит завод, от будет обязан:
- сохранить основные виды деятельности завода;
- инвестировать в модернизацию мощностей и развитие производства не менее 500 миллионов гривен;
- погасить в течение 12 месяцев долги по заработной плате и перед бюджетом (более 366,8 миллионов гривен);
- поэтапно погасить просроченную кредиторскую задолженность.
Интересно! Одесский припортовый завод специализируется на производстве аммиака и карбамида и перевалке химических грузов через морской терминал. С начала полномасштабного вторжения основное производство ОПЗ находится в режиме простоя/консервации, а предприятие выполняет ограниченные логистические функции.
В октябре Фонд государственного имущества Украины продал 50% +1 акций ПАО "Ровенский радиотехнический завод" почти за 31 миллион гривен через систему Prozorro.Продажи. Новый владелец обязан погасить долги завода в течение 6 месяцев и сохранить коллектив.
Кондитерскую фабрику АВК в Днепре продали с аукциона из-за долгов, новым владельцем стало киевское ООО "Илларис". ООО "Илларис" зарегистрировано 4 августа 2025 года, конечная владелица – Марина Рицкая, а возможные связи с днепровскими бизнесменами не подтверждены.
За год работы "Прозорро.Продажи" продали шесть санкционных лотов, что принесло государству более 2 миллиардов гривен. Средства от продажи имущества российских олигархов поступили в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, организатором торгов был Фонд госимущества Украины.