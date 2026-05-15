Витік олії та пошкоджені резервуари: завод світового гіганта зупинився після обстрілу

Американська компанія ADM тимчасово зупинила роботу свого олійноекстракційного заводу в Чорноморську. Причина – пошкодження, яких підприємство зазнало після атаки дрона 26 квітня.

Що відомо про зупинку олійноекстракційного заводу ADM?

У компанії підтвердили, що виробництво наразі не відновлено, пише Latifundist.

За даними компанії, рішення про зупинку є тимчасовим і пов’язане з безпековими ризиками та технічним станом виробничих потужностей. Після удару було зафіксовано низку пошкоджень:

один із резервуарів зазнав руйнувань

стався частковий витік олії

частину ємностей пошкодило уламками

За інформацією ринкових джерел, після інциденту компанія також тимчасово зупинила закупівлю сировини. Наразі на території заводу тривають відновлювальні роботи та оцінка збитків.

Робота олійноекстракційного підприємства ADM у Чорноморську в Україні наразі залишається призупиненою після пошкоджень, завданих ударом дрона 26 квітня. Безпека наших працівників є нашим найвищим пріоритетом, і ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією,

– розповіли в компанії.

Що це означає?

Зупинка заводу ADM може мати кілька наслідків:

тимчасове зменшення переробних потужностей у регіоні

потенційні перебої в логістиці олійної продукції

додатковий тиск на інші переробні підприємства

можливе переформатування закупівель сировини на ринку

Зауважте! Олійноекстракційні заводи є ключовими елементами аграрної інфраструктури України, оскільки забезпечують переробку насіння олійних культур для експорту. Чорноморськ традиційно виступає важливим логістичним вузлом для аграрної продукції, тому зупинка такого підприємства впливає не лише на локальне виробництво, а й на експортні ланцюги.

Чому Росія атакує бізнес США в Україні?

Точна мотивація Росії офіційно невідома. Частина українських бізнесменів вважає, що це елемент масштабної кампанії проти української економіки загалом. Інші переконані, що йдеться саме про спробу зупинити американські інвестиції в Україну, пише NYT.

Американські компанії, за інформацією NYT, уже висловлювали занепокоєння Вашингтону через те, що вважають атаки навмисними. Однак реакція адміністрації Трампа виявилася стриманою. Білий дім публічно не засудив жоден із ударів по американських активах, про які повідомляла Україна.

При цьому, як повідомила посол України у США Ольга Стефанишина, Вашингтон закликав Київ утриматися від ударів по російському нафтовому терміналу у Чорному морі, пов’язаному з американськими інтересами. Це викликало критику та звинувачення у подвійних стандартах.

Нещодавно представники кількох американських компаній, серед яких Cargill, Coca-Cola та Bunge, зустрічалися з американськими сенаторами під час їхнього візиту до України.

Ми вислухали кількох з них. На їхню думку, по них вдарили навмисно,

– сказала сенаторка Джин Шахін від Нью-Гемпшира.

Голова Американської торгової палати в Україні Енді Гундер заявив, що Росія таким чином намагається налякати інвесторів і зупинити прихід американського бізнесу в Україну.

Атаки почастішали після нових угод між Україною та США

У матеріалі зазначається, що посилення атак співпало з поглибленням економічної співпраці між Києвом та Вашингтоном:

Минулого року Україна та США підписали масштабну угоду щодо інвестицій в енергетичний сектор.

А вже цьогоріч українська влада уклала контракт на розробку великого літієвого родовища з компанією, частково пов’язаною зі США.

Колишній заступник міністра економіки України Олександр Романішин вважає, що Росія намагається зробити американські активи в Україні "неприйнятним ризиком" для бізнесу. За його словами, реакція США у цій ситуації важлива не лише для України.

Або Вашингтон надсилає переконливий сигнал про те, що американський бізнес буде захищений, або він тихо приймає прецедент, який інші авторитарні режими дуже ретельно вивчатимуть: що ви можете атакувати компанії, пов’язані зі США, за кордоном і стикатися лише з риторичним занепокоєнням,

– каже Романішин.

Чому Росія атакує Одесу та область?

Одесу та область атакують комбінованими групами безпілотників. За оцінками експертів, серед них могли бути й реактивні дрони, що свідчить про можливе тестування нової тактики ударів, пише УНІАН.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначає, що наразі точно визначити тип використаних апаратів складно, однак характер атаки може вказувати на експериментальне застосування нових засобів.

Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Точну модифікацію реактивних дронів поки не можу назвати, але найімовірніше на Одесі випробувалась тактика та ефективність застосування цих засобів, з урахуванням зростаючих показників перехоплення ворожих цілей дронами-перехоплювачами.

За його словами, ще 11 січня Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло про перше використання модифікації "Герань-5". Фактично йдеться про малогабаритну дозвукову крилату ракету.

Окрім цього, реактивні дрони типу Shahed-238 російська армія почала застосовувати раніше – перші повідомлення про їхнє збиття з’явилися ще на початку 2024 року. Торік їх використовували під час атак по Україні, але масового застосування ці апарати поки не отримали.

На тлі того, що Україна активно розвиває системи перехоплення безпілотників, російська сторона шукає способи обійти цю оборону. Як зазначає експерт, основними напрямами залишаються підвищення швидкості або маневреності дронів.

Ще одне підприємство постраждало під час обстрілу Чорноморська